Φωτιά στην Αχαΐα – 4 ακόμη άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από την παραλία της Πάτρας

Τρίτος απεγκλωβισμός με σκάφος του Λιμενικού έγινε πριν λίγο από την παραλία της Πάτρας, την ώρα που η φωτιά στην Κάτω Αχαΐα μαίνεται ανεξέλεγκτη.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμη, 4 άνθρωποι μεταξύ των οποίων 2 ηλικιωμένοι με αναπνευστικά προβλήματα παρελήφθησαν από σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο νέο λιμάνι της Πάτρας, από όπου παρελήφθησαν από λεωφορεία που έχουν μισθωθεί για να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο και εφόσον χρειαστεί να γίνει η διακομιδή τους σε νοσοκομείο.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με τον κ. Ζαΐμη, οι απεγκλωβισθέντες αρχικά αρνήθηκαν να μετεπιβιβαστούν στο σκάφος του Λιμενικού.

Σημειώνεται ότι μέχρι πριν λίγη ώρα, 18 άτομα έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια από παραλίες όπου είχαν παγιδευτεί λόγω της εξάπλωσης της φωτιάς.

Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή επιχειρούν τρία πλωτά του Λιμενικού Σώματος, ένα αντιρρυπαντικό σκάφος, ένα σκάφος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και τέσσερα παραπλέοντα πλοία που συνδράμουν στις επιχειρήσεις.