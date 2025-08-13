Φωτιά στην Αχαΐα – 4 ακόμη άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από την παραλία της Πάτρας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά, Αχαΐα, Πάτρα

Τρίτος απεγκλωβισμός με σκάφος του Λιμενικού έγινε πριν λίγο από την παραλία της Πάτρας, την ώρα που η φωτιά στην Κάτω Αχαΐα μαίνεται ανεξέλεγκτη.

Καίγεται η Αχαΐα: Δείτε βίντεο από την πύρινη κόλαση στα Συχαινά 

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμη, 4 άνθρωποι μεταξύ των οποίων 2 ηλικιωμένοι με αναπνευστικά προβλήματα παρελήφθησαν από σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο νέο λιμάνι της Πάτρας, από όπου παρελήφθησαν από λεωφορεία που έχουν μισθωθεί για να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο και εφόσον χρειαστεί να γίνει η διακομιδή τους σε νοσοκομείο.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με τον κ. Ζαΐμη, οι απεγκλωβισθέντες αρχικά αρνήθηκαν να μετεπιβιβαστούν στο σκάφος του Λιμενικού.

Σημειώνεται ότι μέχρι πριν λίγη ώρα, 18 άτομα έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια από παραλίες όπου είχαν παγιδευτεί λόγω της εξάπλωσης της φωτιάς.

Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή επιχειρούν τρία πλωτά του Λιμενικού Σώματος, ένα αντιρρυπαντικό σκάφος, ένα σκάφος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και τέσσερα παραπλέοντα πλοία που συνδράμουν στις επιχειρήσεις.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
03:17 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Σε ετοιμότητα το ΕΚΑΒ σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία, Ζάκυνθος και Χίο – Πού χρειάστηκε να παρέμβει

Το ΕΚΑΒ παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκ...
03:03 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα – Μήνυμα 112 για εκκένωση στην περιοχές Αρόη και Ξερόλακας

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 στέλνονται σε κατοίκους στην Αχαΐα, όπου αυτή τη στιγμή η φωτιά μα...
02:32 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα – Νέο μήνυμα 112 για εκκένωση στα Συχαινά

Μια πύρινη κόλαση βιώνουν οι κάτοικοι της Κάτω Αχαΐας λόγω της μεγάλης σε έκταση φωτιάς με την...
02:31 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Ζάκυνθος: Νέο συγκλονιστικό βίντεο από τη φωτιά στον Παντοκράτορα

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η χώρα με τη Δυτική Ελλάδα να είναι στο επίκεντρο ενός ανεπανάληπτου...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια