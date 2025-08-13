Κρινιώ Νικολάου: Bγάζω το καπέλο στην Άννα Βίσση για πάρα πολλά πράγματα

Στη λαμπερή συνάδελφο της, Άννα Βίσση και στην προοπτική μιας ενδεχόμενης συνεργασίας κλήθηκε να αναφερθεί η Κρινιώ Νικολάου στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο.

Πες ότι σε έπαιρνε αύριο τηλέφωνο η Άννα Βίσση και σου έλεγε: «Άκουσα τα τραγούδια σου, μου αρέσει ο τρόπος που τραγουδάς. Θα ήθελα να συνεργαστούμε». Πώς θα σου ακουγόταν; Θα το έκανες; Θα ήσουν θετική;

Βεβαίως! Και μάλιστα όχι απλώς θα το έκανα… θα πήγαινα τρέχοντας! Η Άννα Βίσση είναι για μένα μια σπουδαία τραγουδίστρια. Από τότε που ξεκίνησα την παρακολουθώ και πραγματικά της βγάζω το καπέλο για πάρα πολλά πράγματα. Πέρα από τη δημοσιότητα και την τεράστια πορεία της, εγώ στέκομαι κυρίως στη φωνή της. Για μένα, προέχει αυτό: το πώς υποστηρίζεις αυτό που κάνεις.

Και η Βίσση έχει αυτό το «εργαλείο» που λέγεται φωνή, σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι εξαιρετική. Τη σέβομαι απόλυτα. Μου αρέσει πολύ που έθεσες αυτή την ερώτηση, γιατί με αυτό το παράδειγμα ακριβώς βάζεις απέναντί μου έναν άνθρωπο που έχει πορευτεί με αξιοπρέπεια και συνέπεια. Είναι η νούμερο ένα, κατά τη γνώμη μου, ποπ τραγουδίστρια. Και αυτό που πρεσβεύει, το πρεσβεύει αληθινά, με συνέπεια.

Δεν της αφαιρεί τίποτα από την προσωπικότητά της ή την καλλιτεχνική της αξία το είδος που υπηρετεί. Αντιθέτως. Είναι super! Και ναι, μια τέτοια πρόταση θα τη δεχόμουν με ενθουσιασμό, με τιμή και με χαρά.

