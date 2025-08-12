Αχαΐα: Εκτός ελέγχου το πύρινο μέτωπο – Εκκενώνεται η Κάτω Αχαΐα – Δείτε συγκλονιστικά βίντεο 

Κόλαση δίχως τέλος στην Αχαΐα, καθώς η φωτιά είναι εκτός ελέγχου, με συγκλονιστικά βίντεο να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είχαμε συνολικά έως τώρα τρεις πυρκαγιές. Η πρώτη και κύρια πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Ίσωμα, κοντά στη Βιομηχανική Περιοχή. Είναι σε πλήρη εξέλιξη και για την κατάσβεσή της επιχειρούν συνολικά 20 εναέρια μέσα που εναλλάσσονται, εκ των οποίων ένα ελικόπτερο είναι για τον συντονισμό τους. Η φωτιά κινείται προς Κάτω Αλισσό. Η δεύτερη πυρκαγιά είναι στην περιοχή Γλαύκος, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχει ελεγχθεί. Η τρίτη είναι στην περιοχή Πλατάνι και είναι σε εξέλιξη πλησίον κατοικημένης περιοχής. Εκτός από τα επίγεια μέσα για την κατάσβεση της επιχειρούν και δύο αεροσκάφη «καναντέρ».

Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων της Κάτω Αχαΐας προς Πύργο

Μήνυμα για προληπτική εκκένωση του δήμου Κάτω Αχαΐας εστάλη από το 112. Οι κάτοικοι της έδρας του δήμου Δύμης, καλούνται να απομακρυνθούν προς την περιοχή του Πύργου, εξαιτίας της πυρκαγιάς που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα ζητείται από τους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Δείτε συγκλονιστικά βίντεο: