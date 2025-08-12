Φωτιές: Σε επιφυλακή το νοσοκομείο Χίου και οι υγειονομικές υπηρεσίες στην Αχαΐα – Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Φωτιά Αχαΐα, Πάτρα

«Το Νοσοκομείο Χίου είναι σε επιφυλακή και ήδη δέχεται ανθρώπους που έχουν ανάγκη και κυρίως αναπνευστικά προβλήματα. Σε λίγο θα δεχόμαστε και στο Κέντρο Υγείας (όχι ακόμη). Ομάδα από το Νοσοκομείο έχει ξεκινήσει και κατευθύνεται στις πληγείσες περιοχές για την παροχή υγειονομικής φροντίδας επί τόπου. Το ΕΣΥ είναι παρών στη μάχη» επισημαίνει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτηση του στο Χ για την πυρκαγιά στη Χίο.

Αναφερόμενος στο πύρινο μέτωπο της Αχαΐας προσθέτει: «Στο μέτωπο της Αχαΐας το ΠΓΝΡ είναι σε επιφυλακή και δέχεται κόσμο, όπως και τα Κέντρα Υγείας. Ακόμη δεν υπάρχει μεγάλη πίεση όλα τα περιστατικά είναι ελαφριά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
20:59 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Φωτιά στη Χίο – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση ακόμη 5 περιοχών 

Νέο μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους στη Χίο, εξαιτίας της φωτιάς που μαίνεται στο νησ...
20:52 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Ζάκυνθο: Περίπου 20 χλμ. το πύρινο μέτωπο – Κάηκαν σπίτια στον Αγαλά, εκκενώθηκαν καταλύματα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο που βρίσκεται...
20:36 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Πρέβεζα: Απανωτά μηνύματα του 112 για εκκενώσεις – Αίτημα ώστε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος του νομο...
20:19 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα: Πού υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας

Σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπή κυκλοφορίας έχει προχωρήσει η ΕΛ.ΑΣ. λόγω της ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια