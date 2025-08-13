Καίγεται η Αχαΐα: Δείτε βίντεο από την πύρινη κόλαση στα Συχαινά 

Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει το νέο μέτωπο φωτιάς που ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης (12/8) στην περιοχή των Συχαινών στην Πάτρα και συγκεκριμένα στην θέση της Αγίας Παρασκευής.

Μάλιστα, μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους, στο οποίο αναφερόταν: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Βουντένη (Σκιοέσσα) και Μπάλας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Πάτρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Bίντεο-σοκ βλέπει το φως από την εν λόγω φωτιά. Το βίντεο δημοσιεύει στα κοινωνικά δίκτυα το Forecast Weather Greece, το οποίο αναφέρει ότι καίγονται σπίτια και μάλιστα μόνιμες κατοικίες μέσα, σχεδόν, στον αστικό ιστό της Πάτρας.