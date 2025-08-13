Τροχαίο ατύχημα στην Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με περιπολικό – ΦΩΤΟ

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

Τροχαίο ατύχημα στην Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με περιπολικό – ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 12/8, λίγο πριν τις 20:00, στην έξοδο του Καραβόμυλου στην Φθιώτιδα, με κατεύθυνση προς την Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του lamianow.gr, αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο βρισκόταν στο σημείο.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μιλούν για κλατάρισμα ελαστικού.

Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, τόσο για το πλήρωμα του περιπολικού όσο και για τον οδηγό του Ι.Χ.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για να εξακριβώσει τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

 

 

 

 

