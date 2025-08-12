Φωτιά στην Αχαΐα: Μεγάλη επιχείρηση για την προληπτική εκκένωση της Κάτω Αχαΐας – Επί ποδός 85 αστυνομικοί με 35 οχήματα

Μήνυμα για προληπτική εκκένωση του δήμου Κάτω Αχαΐας εστάλη από το 112 πριν από λίγη ώρα καθώς η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι, εξακολουθεί να μαίνεται.

Σύμφωνα με το προειδοποιητικό μήνυμα, οι κάτοικοι της έδρας του δήμου Δύμης, καλούνται να απομακρυνθούν προς την περιοχή του Πύργου, εξαιτίας της πυρκαγιάς που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα ζητείται από τους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Η προληπτική και μερική εκκένωση της Κάτω Αχαΐας είναι ένα δύσκολο και απαιτητικό εγχείρημα, καθώς θα πρέπει να απομακρυνθούν περίπου 7.000 κάτοικοι. Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία, σύμφωνα με το OPEN, περίπου 85 αστυνομικοί με 35 οχήματα έχουν σπεύσει στην περιοχή τόσο για να συμβάλουν στον συντονισμό της διαδικασίας εκκένωσης, όσο και στο να διευκολύνουν την κυκλοφορία των πυροσβεστικών και εθελοντικών οχημάτων που επιχειρούν στο έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η απόσταση μέχρι τον Πύργο είναι περίπου 70 χλμ. που σημαίνει ότι η απομάκρυνση των κατοίκων της Κάτω Αχαΐας πρέπει να γίνει οργανωμένα, προσεκτικά και σύμφωνα με τις οδηγίες των Αρχών, καθώς και ο κυκλοφοριακός φόρτος θα είναι μεγάλος στη διαδρομή που θα ακολουθηθεί.

Δείτε βίντεο από τη μεγάλη πυρκαγιά στην Δυτική Αχαΐα: