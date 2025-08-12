Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης στον Πειραιά

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

Χαμόγελο του παιδιού εξαφανίσεις

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση 15χρονης  στον Πειραιά. Τα ίχνη της Αντάνια – Λορένα Φουνταντουρεάνου χάθηκαν τις πρωινές ώρες της 8ης Αυγούστου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 12 Αυγούστου για την εξαφάνιση και άμεσα προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αντάνια-Λορένα Φουνταντουρεάνου, 15 ετών έχει ύψος 1,58 μ., έχει βάρος 65 κιλά, έχει κοντά μαύρα μαλλιά και πράσινα μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κοντή μπεζ μπλούζα, μπεζ παντελόνι και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
22:51 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Φωτιές στην Ελλάδα: Δείτε χάρτες με τα ενεργά μέτωπα

Μαίνονται οι φωτιές που έχουν ξεσπάσει στην χώρα μας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν τ...
22:46 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα: Απόκοσμο το σκηνικό με τον ουρανό να έχει βαφτεί πορτοκαλί – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η χώρα με τα μέτωπα να έχουν πάρει καταστροφικές διαστάσεις στην Δυτ...
22:43 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Δύσκολη νύχτα στην Πρέβεζα – Προς Θεσπρωτικό και Φιλιππιάδα κινείται το πύρινο μέτωπο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Προς Θεσπρωτικό και Φιλιππιάδα κινείται το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έ...
22:32 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα: Σε λειτουργία ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή όσων απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των ανθρώπων που έχουν βρεθεί μακριά από τις κατοικ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια