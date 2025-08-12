Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης στον Πειραιά

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση 15χρονης στον Πειραιά. Τα ίχνη της Αντάνια – Λορένα Φουνταντουρεάνου χάθηκαν τις πρωινές ώρες της 8ης Αυγούστου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 12 Αυγούστου για την εξαφάνιση και άμεσα προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αντάνια-Λορένα Φουνταντουρεάνου, 15 ετών έχει ύψος 1,58 μ., έχει βάρος 65 κιλά, έχει κοντά μαύρα μαλλιά και πράσινα μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κοντή μπεζ μπλούζα, μπεζ παντελόνι και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.