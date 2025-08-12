Ερντογάν: Πρότεινε στον Ζελένσκι να φιλοξενήσει συνάντησή του με τον Πούτιν

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εν όψει και της συνάντησης των Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου, όπου θα τεθεί μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει μια συνάντηση σε επίπεδο ηγετών και ότι πιστεύει ότι η σύσταση ομάδων εργασίας στους τομείς της στρατιωτικής, ανθρωπιστικής και πολιτικής συνεργασίας θα ανοίξει τον δρόμο για μία τέτοια σύνοδο.

Ο πρόεδρος Ερντογάν επισήμανε επίσης ότι θεωρεί σημαντική την πρόοδο που επιτεύχθηκε στις απευθείας συνομιλίες μεταξύ αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη και εξέφρασε την ελπίδα ότι στις επόμενες γύρους θα επιτευχθούν σημαντικά αποτελέσματα για μία συμφωνία εκεχειρίας, που θα οδηγήσει σε μόνιμη ειρήνη.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία συνεχίζει να υποστηρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο προέδρων πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του Ζελένσκι.

