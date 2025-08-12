Μήνυμα από το 112 στη Θεσσαλονίκη – «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Βαϊοχώρι απομακρυνθείτε προς Νυμφόπετρα» 

Αναζωπύρωση σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (12/8) στη δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βαϊοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 18 οχήματα και από αέρος δύο ελικόπτερα, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Μάλιστα, για τη φωτιά έχει ενεργοποιηθεί το 112 το οποίο καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Νυμφόπετρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.