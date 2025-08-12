Μήνυμα από το 112 για την φωτιά στην Αχαΐα – Εκκενώνονται άλλες 4 περιοχές 

Νέο μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους να εκκενώσουν άλλες 4 περιοχές λόγω της φωτιάς που μαίνεται στην Αχαΐα.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Καμίνια, Ανεμόμυλος, Τσουκαλαίικα και Βραχναίικα Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Πάτρα» αναφέρεται στο μήνυμα.