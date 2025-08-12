Μήνυμα από το 112 για την φωτιά στην Αχαΐα – Εκκενώνονται άλλες 4 περιοχές 

Νέο μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους να εκκενώσουν άλλες 4 περιοχές λόγω της φωτιάς που μαίνεται στην Αχαΐα.
«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Καμίνια, Ανεμόμυλος, Τσουκαλαίικα και Βραχναίικα Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Πάτρα» αναφέρεται στο μήνυμα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Καμίνια #Ανεμόμυλος #Τσουκαλαίικα και #Βραχναίικα #Αχαΐας απομακρυνθείτε προς #Πάτρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025