Αττική: Βίντεο ντοκουμέντα από την δράση συμμορίας που διέπραττε ληστείες σε περίπτερα και μίνι μάρκετ – Μία σύλληψη

Στην αποδόμηση εγκληματικής ομάδας που διέπραττε ληστείες σε περίπτερα και μίνι μάρκετ σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής προχώρησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, «αποδομήθηκε, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, εγκληματική ομάδα (συμμορία), τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση σε περίπτερα και μίνι μάρκετ στη Βορειοανατολική Αττική».

Μία σύλληψη

Σε βάρος 19χρονου συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε συμμορία που διέπραττε ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, ληστρική κλοπή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων ενώ αναζητούνται και έτερα μέλη.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων ληστειών σε περίπτερα και μίνι μάρκετ και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, εντοπίστηκε μεσημβρινές ώρες της 7ης Αυγούστου στην περιοχή του Ηρακλείου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, 19χρονος ημεδαπός και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Προηγουμένως, πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, ο συλληφθείς από κοινού με έτερο δράστη στην περιοχή του Ηρακλείου, αφού ακινητοποίησαν υπάλληλο περιπτέρου με την απειλή μαχαιριού, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα (συμμορία), τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση ληστειών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της ομάδας, κυρίως βραδινές ώρες, όπου η κίνηση των πολιτών ήταν μειωμένη, προσέγγιζαν υπαλλήλους περιπτέρων και μίνι μάρκετ και αφού τους απειλούσαν με τη χρήση μαχαιριού, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, ενώ δε δίσταζαν να ασκήσουν σωματική βία σε περίπτωση που τα θύματά τους αντιστέκονταν.

Από έρευνα στην οικία του συλληφθέντα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

  • ρουχισμός που χρησιμοποίησε για την τέλεση των ληστειών,
  • 2 τρίφτες,
  • 7 συσκευές κινητών τηλεφώνων και
  • μαχαίρι.

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 5 περιπτώσεις ληστειών σε περίπτερα και μίνι μάρκετ στις περιοχές του Ηρακλείου, της Πεύκης και της Νέας Ιωνίας.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Βίντεο ντοκουμέντα από την δράση της συμμορίας

Σε βίντεο που παρουσιάζει το enikos.gr, φαίνεται η δράση της εγκληματικής ομάδας. Οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους, φορώντας μαύρα ρούχα και κρατώντας μαχαίρια, έμπαιναν σε περίπτερα και μίνι μάρκετ και απειλούσαν ιδιοκτήτες και υπαλλήλους.

Τα μέλη της συμμορίας δεν δίσταζαν να χτυπήσουν τα θύματά τους, όταν αυτά αντιστέκονταν. Όπως φαίνεται σε ένα από τα βίντεο ντοκουμέντα, σε μία από της ληστείες κάποιοι πολίτες κυνήγησαν τους δράστες με ξύλα.

