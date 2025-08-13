ΕΚΑΒ: 46 διακομιδές από τα μέτωπα των πυρκαγιών, κυρίως για αναπνευστικά προβλήματα – Δύο τραυματίες πυροσβέστες

Συνολικά 46 διακομιδές στις περιοχές όπου μαίνονται πυρκαγιές, σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα και Χίο πραγματοποίησαν τα ασθενοφόρα και τα πληρώματα του ΕΚΑΒ. Τα περισσότερα από τα περιστατικά αυτά αφορούσαν αναπνευστικά προβλήματα. Μεταξύ τους ήταν και δύο πυροσβέστες, ένας εγκαυματίας και ένας τραυματίας σε Πρέβεζα και Αιτωλοακαρνανία, αντιστοίχως.

Μαίνεται η φωτιά στην Αχαΐα – Νέο μήνυμα από το 112 

Στην περιοχή της Αχαΐας επιχειρούν 11 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών. Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 12 περιστατικά: 7 περιστατικά (1 με ελαφρά εγκαύματα και 6 με αναπνευστικά προβλήματα) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο), 3 περιστατικά σε όμορα Κέντρα Υγείας και στο υπνωτήριο του Δήμου για προσωρινή φιλοξενία. Κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Κάτω Αχαΐας, 2 περιστατικά διακομίσθηκαν στο ΚΥ Βάρδας.

Η περιοχή Σταμνά της Αιτωλοακαρνανίας καλύπτεται από 4 ασθενοφόρα όμορων περιοχών. Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή (νύχτα Τρίτης), από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 3 περιστατικά: 3 περιστατικά (1 πυροσβέστης με κάκωση άνω άκρου, 1 ηλικιωμένος με αναπνευστικό και ένας κατακεκλιμένος) διακομίστηκαν, οι 2 πρώτοι στο ΓΝ Μεσολογγίου και το 3ο άτομο στο ΚΥ Αιτωλικού.

Στην Πρέβεζα επιχειρούν 8 ασθενοφόρα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών. Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 24 περιστατικά: 7 περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού (λόγω εκκένωσης οικισμού), κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Θεσπρωτικού και ΚΥ Φιλιππιάδας, 8 άτομα διακομίσθηκαν στο ΓΝ Άρτας (4 από κάθε ΚΥ). Επιπλέον από την πόλη της Φιλιππιάδας διακομίστηκαν 9 περιστατικά (8 κατακεκλιμένα με αναπνευστικά προβλήματα – και ενός Πυροσβέστη με εγκαύματα) επίσης προς το ΓΝ Άρτας.

Στη Χίο επιχειρούν 5 ασθενοφόρα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών. Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 7 περιστατικά: 7 περιστατικά (αναπνευστικά προβλήματα) έχουν διακομισθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο». Σε 10 Πυροσβέστες πραγματοποιήθηκε η Παροχή Πρώτων Βοηθειών στο πεδίο (αναπνευστικά και ελαφρά εγκαύματα).

