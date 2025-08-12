Φωτιά στην Αχαΐα: Σε λειτουργία ο ξενώνας φιλοξενίας του Δήμου Πατρών και δύο σχολεία για να υποδεχθούν πυρόπληκτους

Σήμερα, Τρίτη 12 Αυγούστου, ο ξενώνας φιλοξενίας του Δήμου Πατρέων βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία για την υποδοχή και στήριξη κατοίκων των περιοχών που εκκενώνονται εξαιτίας της φωτιάς που μαίνεται στην Αχαΐα.

Στοιχεία επικοινωνίας για τους χώρους φιλοξενίας

Ανοιχτά θα παραμείνουν όλο το βράδυ το 7ο Λύκειο στην οδό Σουνίου 111, Τέρψη και το 54ο Δημοτικό Σχολείο Κομνηνών και Βέτσου στο Νότιο Διαμέρισμα.

Ο ξενώνας βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γούναρη και Μπουκαούρη 100, στο κέντρο της Πάτρας και διαθέτει βασικές υποδομές φιλοξενίας και υποστήριξης.

Οι δημότες που χρειάζονται φιλοξενία μπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2614 400648 και 2614 400642.

Ο Δήμος Πατρέων καλεί όλους τους κατοίκους να είναι σε επαγρύπνηση, να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές υψηλού κινδύνου.