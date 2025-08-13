Μαίνεται η φωτιά στην Αχαΐα – Νέο μήνυμα από το 112 

Νέο μήνυμα από το 112 εστάλη για την φωτιά που μαίνεται στην Αχαΐα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Βουντένη (Σκιοέσσα) και Μπάλας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Πάτρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» .