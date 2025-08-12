Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία: Πύρινος εφιάλτης στη Σταμνά – Χτυπούν καμπάνες – ΒΙΝΤΕΟ

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η χώρα με πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας να βρίσκονται στο έλεος της φωτιάς. Εφιαλτική είναι η κατάσταση και στην Αιτωλοακαρνανία.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, το βράδυ της Τρίτης (12/8) μαίνεται η κατάσταση με την πύρινη λαίλαπα στη Σταμνά. Η φωτιά πλησιάζει το χωριό και κάποιοι κάνουν ότι μπορούν για να σώσουν τα σπίτια τους.

Οι καμπάνες λίγο μετά τις 21:30 χτύπησαν στο χωριό και δόθηκε εντολή εκκένωσης με την αστυνομία να ζητά από τον κόσμο που έμεινε πίσω να απομακρυνθεί.

Μάλιστα, φέρεται να υπάρχουν μαρτυρίες πως η φωτιά πλησιάζει σπίτια.

Δείτε βίντεο

