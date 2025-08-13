Βίντεο: Πυροστρόβιλος καταγράφηκε στο μέτωπο της φωτιάς στην Πρέβεζα

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΠΥΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τη Δυτική Ελλάδα να βρίσκεται εγκλωβισμένη σε έναν άνευ προηγουμένου πύρινο κλοιό. Οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δυσμενείς με τους δυνατούς ανέμους να δυσκολεύουν το έργο της πυρόσβεσης.

Την ίδια ώρα, το μικροκλίμα της φωτιάς δημιουργεί μοναδικά φαινόμενα.

Η κάμερα κατέγραψε στο μέτωπο της Πρέβεζας έναν πυροστρόβιλο, την ώρα που η φωτιά μαινόταν και οι άνεμοι έπνεαν πολύ δυνατοί

