Λαμία: Αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο της πόλης – Ένας τραυματίας από χτύπημα με λοστό

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λαμία: Αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο της πόλης – Ένας τραυματίας από χτύπημα με λοστό
Φωτογραφία Αρχείου

Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ δύο νέων ανδρών είχαμε το βράδυ της Δευτέρας (11/8) στον πολυσύχναστο δρόμο της οδού Παπαποστόλου έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Λαμία.

Λαμία: Οι «ποντικοί» έκαναν έφοδο στα σπίτια όταν ο κόσμος ήταν στο πανηγύρι του χωριού

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport.gr, περίπου στις 11:00 το βράδυ, δύο άτομα συνεπλάκησαν για άγνωστη αιτία, με ένα εξ αυτών να φέρει λοστό.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ ο ένας εμπλεκόμενος, ηλικίας 37 ετών, χρειάστηκε να αναζητήσει ιατρική βοήθεια καθώς φέρεται να είχε χτυπήσει στο αριστερό του χέρι και στον ώμο, ενώ ο δράστης με το λοστό έσπευσε να εξαφανιστεί.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην αστυνομία και ο δράστης αναζητείται για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
03:17 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Σε ετοιμότητα το ΕΚΑΒ σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία, Ζάκυνθος και Χίο – Πού χρειάστηκε να παρέμβει

Το ΕΚΑΒ παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκ...
03:03 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα – Μήνυμα 112 για εκκένωση στην περιοχές Αρόη και Ξερόλακας

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 στέλνονται σε κατοίκους στην Αχαΐα, όπου αυτή τη στιγμή η φωτιά μα...
02:32 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα – Νέο μήνυμα 112 για εκκένωση στα Συχαινά

Μια πύρινη κόλαση βιώνουν οι κάτοικοι της Κάτω Αχαΐας λόγω της μεγάλης σε έκταση φωτιάς με την...
02:31 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Ζάκυνθος: Νέο συγκλονιστικό βίντεο από τη φωτιά στον Παντοκράτορα

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η χώρα με τη Δυτική Ελλάδα να είναι στο επίκεντρο ενός ανεπανάληπτου...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια