Λαμία: Αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο της πόλης – Ένας τραυματίας από χτύπημα με λοστό

Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ δύο νέων ανδρών είχαμε το βράδυ της Δευτέρας (11/8) στον πολυσύχναστο δρόμο της οδού Παπαποστόλου έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Λαμία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport.gr, περίπου στις 11:00 το βράδυ, δύο άτομα συνεπλάκησαν για άγνωστη αιτία, με ένα εξ αυτών να φέρει λοστό.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ ο ένας εμπλεκόμενος, ηλικίας 37 ετών, χρειάστηκε να αναζητήσει ιατρική βοήθεια καθώς φέρεται να είχε χτυπήσει στο αριστερό του χέρι και στον ώμο, ενώ ο δράστης με το λοστό έσπευσε να εξαφανιστεί.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην αστυνομία και ο δράστης αναζητείται για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.