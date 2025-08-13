Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Ο δήμαρχος Χανίων απαντά στο άγριο ξέσπασμα του ηθοποιού – «Ουδέποτε υπήρξε κατάλληλος χώρος για τη λειτουργία θεάτρου»

Την δική του απάντηση στον Βλαδίμηρο Κυριακίδη έδωσε με ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, με αφορμή το ξέσπασμα του ηθοποιού μετά το τέλος της παράστασης «Ο Θάνατος του Εμποράκου».

«Αν θέλετε να έχετε φεστιβάλ εδώ και να βλέπετε παραστάσεις, και να βοηθάτε κι εμάς να προσφέρουμε το 100% από αυτό που μπορούμε, πρέπει να πείσετε τον δήμο σας να σταματήσει αυτό το πράγμα που γινόταν απ’ έξω. Την ώρα που πάμε να ερμηνεύσουμε, να μας κράζουν απ’ έξω. Ντροπή τους. Ειλικρινά λυπάμαι που κάνω αυτή την κατάθεση, αλλά δεν γίνεται. Απηυδήσαμε όλοι μας, ένας θίασος ολόκληρος. Αν θέλουν να μας κράξουνε, δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σε αυστηρό τόνο από τη σκηνή.

Η απάντηση του δημάρχου Χανίων

«Το πρόσφατο περιστατικό σε παράσταση στην Ανατολική Τάφρο έφερε ξανά στην επιφάνεια δύο ζητήματα που απαιτούν καθαρή ματιά και αποφασιστικότητα: ποιος έχει την αρμοδιότητα για την τήρηση της τάξης και ποιοι χώροι είναι πραγματικά κατάλληλοι για μεγάλες εκδηλώσεις στα Χανιά.

Η πρόληψη και η αντιμετώπιση παραβατικών ή αντικοινωνικών συμπεριφορών είναι αποκλειστική ευθύνη της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο Δήμος Χανίων δεν διαθέτει Δημοτική Αστυνομία και δεν έχει την επιχειρησιακή αρμοδιότητα να παρεμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Εδώ και χρόνια αναμένουμε από το Υπουργείο να υλοποιήσει τη δέσμευσή του για τη δημιουργία Δημοτικής Αστυνομίας, μια δέσμευση που παραμένει στα χαρτιά, με την καθυστέρηση να στερεί από τον Δήμο μας ένα κρίσιμο εργαλείο λειτουργίας και ελέγχου.

Πρέπει επιτέλους να το παραδεχτούμε και να το πούμε καθαρά: Η Ανατολική Τάφρος ουδέποτε υπήρξε κατάλληλος χώρος για τη λειτουργία θεάτρου. Οι συναυλίες και οι μεγάλες εκδηλώσεις προκαλούν έντονη ηχορύπανση που διαχέεται στις γύρω κατοικίες, ενώ ο συνεχής θόρυβος από τα διερχόμενα οχήματα υποβαθμίζει περαιτέρω την εμπειρία του κοινού. Επιπλέον, περιστατικά όπως το χθεσινό αποκαλύπτουν ότι υπάρχει πρόβλημα ακόμη και με μεμονωμένες συμπεριφορές πολιτών, ενώ κάθε εκδήλωση επιβαρύνει δραματικά το ήδη βεβαρυμένο κυκλοφοριακό της πόλης, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες.

Και δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρούνται φαινόμενα που εκθέτουν την πόλη και το κοινό της. Δυστυχώς, όσο συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τον ίδιο χώρο για τέτοιου είδους εκδηλώσεις, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι τέτοια περιστατικά θα επαναληφθούν. Αυτό αποδεικνύει ότι χρειαζόμαστε συνολική, οριστική λύση.

Τώρα είναι η στιγμή να αφήσουμε τα συνθήματα στην άκρη και να δώσουμε απάντηση σε μια εκκρεμότητα ετών, δημιουργώντας έναν σύγχρονο χώρο εκδηλώσεων στο Μητροπολιτικό Πάρκο των Αγίων Αποστόλων. Έναν χώρο με υψηλή αισθητική, άρτια ακουστική και υποδομές που θα καλύπτουν τις ανάγκες της πόλης και των διοργανωτών. Είναι η μόνη ρεαλιστική, εφαρμόσιμη και περιβαλλοντικά ισορροπημένη επιλογή. Όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται χωρίς τεκμηρίωση είναι απλώς λόγια για τις εντυπώσεις.

Όσο για τα περί «δήθεν τσιμεντοποίησης», δεν είναι τίποτε άλλο παρά αναμασημένα συνθήματα από όσους πεισματικά αρνούνται να αναγνωρίσουν κάθε τι θετικό που συμβαίνει στον τόπο.

Με ειλικρινή σεβασμό προς τον κ. Κυριακίδη, κατανοώ απολύτως και δικαιολογώ την αγανάκτησή του. Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζει πως η συμπεριφορά ελάχιστων δεν μπορεί να αμαυρώσει την εικόνα μιας πόλης που έχει αποδείξει έμπρακτα την αγάπη της στο θέατρο.

Το ΔΗΠΕΘΕΚ, με τη μακρά και ποιοτική του διαδρομή, είναι η καλύτερη απόδειξη αυτής της σχέσης. Οι εικόνες αυτές δεν μας τιμούν, αλλά δεν αγγίζουν το φιλοθέατρο πρόσωπο των Χανιωτών, μιας κοινωνίας που σταθερά αγκαλιάζει και αναδεικνύει την τέχνη της σκηνής.

Η πόλη μας χρειάζεται πολιτισμό εφάμιλλο της ιστορίας της, και χώρους που σέβονται τους ανθρώπους επί και κάτω από τη σκηνή. Αυτό απαιτεί σχέδιο, σοβαρότητα και έργα, όχι ευχολόγια. Στους Αγίους Αποστόλους μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο που θα φιλοξενεί με υπερηφάνεια τις μεγάλες στιγμές του Δήμου μας, χωρίς να επιβαρύνει την καθημερινότητα των Χανιωτών και των επισκεπτών».