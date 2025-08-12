Νέο μέτωπο στην Πάτρα – Φωτιά στην περιοχή των Συχαινών

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Φωτιά, Πάτρα, Συχαινά

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή των Συχαινών στην Πάτρα και συγκεκριμένα στην θέση της Αγίας Παρασκευής.

Στο σημείο σπεύδουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που ήταν στον χώρο της φωτιάς του Αγίου Βασιλείου. Σύμφωνα με το tempo24.news, είναι η πέμπτη κατά σειρά φωτιά που σημειώνεται μέσα σε μία μέρα στην Πάτρα.

Φωτιά, Πάτρα, Συχαινά

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
00:06 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στα Ιωάννινα – Ήχησε το 112 για εκκένωση της περιοχής Πρωτοπαππά

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στον νομό Ιωαννίνων και συγκεκριμένα στη Λαψίστα, που βρίσκεται με...
00:05 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Μαίνεται η φωτιά στην Αχαΐα – Νέο μήνυμα από το 112 

Νέο μήνυμα από το 112 εστάλη για την φωτιά που μαίνεται στην Αχαΐα. «Δασική πυρκαγιά στην περι...
23:54 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα: Σε λειτουργία ο ξενώνας φιλοξενίας του Δήμου Πατρών και δύο σχολεία για να υποδεχθούν πυρόπληκτους

Σήμερα, Τρίτη 12 Αυγούστου, ο ξενώνας φιλοξενίας του Δήμου Πατρέων  βρίσκεται σε πλήρη λειτουρ...
23:49 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία: Πύρινος εφιάλτης στη Σταμνά – Χτυπούν καμπάνες – ΒΙΝΤΕΟ

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η χώρα με πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας να βρίσκονται στο έλεο...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια