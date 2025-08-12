Νέο μέτωπο στην Πάτρα – Φωτιά στην περιοχή των Συχαινών

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή των Συχαινών στην Πάτρα και συγκεκριμένα στην θέση της Αγίας Παρασκευής.

Στο σημείο σπεύδουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που ήταν στον χώρο της φωτιάς του Αγίου Βασιλείου. Σύμφωνα με το tempo24.news, είναι η πέμπτη κατά σειρά φωτιά που σημειώνεται μέσα σε μία μέρα στην Πάτρα.