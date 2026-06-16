Mehr: Τρεις εκρήξεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ

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Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις νότια της νήσου Κεσμ και στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας και της κυκλοφορίας πλοίων στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα των Στενών.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση των εκρήξεων. Παράλληλα, δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τυχόν επιπτώσεις στην ασφάλεια της περιοχής.