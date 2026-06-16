Mehr: Τρεις εκρήξεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις νότια της νήσου Κεσμ, στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση διαχείρισης της ναυσιπλοΐας, ωστόσο οι αρχές δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες για τη φύση τους ή τυχόν επιπτώσεις στην ασφάλεια.

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Διεθνή Νέα

Πλοία αγκυροβολημένα στα Στενά του Ορμούζ, σε αεροφωτογραφία που καταγράφηκε με drone. Φωτογραφία: Reuters
Πλοία αγκυροβολημένα στα Στενά του Ορμούζ, σε αεροφωτογραφία που καταγράφηκε με drone. Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις νότια της νήσου Κεσμ και στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ.
  • Οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας και της κυκλοφορίας πλοίων στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα των Στενών.
  • Οι αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση των εκρήξεων, ούτε υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τυχόν επιπτώσεις στην ασφάλεια της περιοχής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις νότια της νήσου Κεσμ και στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας και της κυκλοφορίας πλοίων στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα των Στενών.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση των εκρήξεων. Παράλληλα, δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τυχόν επιπτώσεις στην ασφάλεια της περιοχής.

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