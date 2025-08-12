Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Ξέσπασε στο τέλος της παράστασής του – «Αν θέλουν να μας κράξουν, δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε»

Το βράδυ της Δευτέρας (11/8), οι κάτοικοι των Χανίων παρακολούθησαν την παράσταση «Ο θάνατος του εμποράκου» στο θέατρο Ανατολικής Τάφρου. Ωστόσο, κάποια άτομα που βρίσκονταν ακριβώς έξω από το αμφιθέατρο, φώναζαν δυνατά και ενοχλούσαν βγάζοντας κραυγές, κάτι που οδήγησε στο ξέσπασμα του Βλαδίμηρου Κυριακίδη.

Σύμφωνα μάλιστα με καταγγελίες θεατών στο zarpanews.gr, οι φωνές ήταν τόσο δυνατές που δεν ήταν μόνο αποπροσανατολιστικές για τον θίασο, αλλά και ενοχλητικές για το κοινό που δεν μπορούσε να παρακολουθήσει και να ευχαριστηθεί την παράσταση.

Σε βίντεο που ανέβασε το site στο Youtube, παρακολουθούμε τα όσα είπε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης στο τέλος της παράστασης, ο οποίος ήταν φανερά αγανακτισμένος από την κατάσταση που βίωσε.

Συγκεκριμένα, ο επιτυχημένος ηθοποιός ανέφερε: «Πρέπει να πείσετε τον Δήμο σας να σταματήσει αυτό το πράγμα που γινόταν έξω. Την ώρα που πάμε να ερμηνεύσουμε, να μας κράζουν απ’ έξω. Ντροπή τους! Ειλικρινά λυπάμαι που κάνω αυτή την κατάθεση, αλλά δεν γίνεται. Απηυδήσαμε όλοι μας, ένας ολόκληρος θίασος, με αυτό που συνέβαινε απ’ έξω. Αν θέλουν να μας κράξουν, δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε! Να είστε καλά, ευχαριστούμε που είδατε αυτό που είδατε».

Δείτε το βίντεο: