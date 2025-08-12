Κριστιάνο Ρονάλντο: Πανάκριβο το εντυπωσιακό δαχτυλίδι με το οποίο έκανε πρόταση γάμου στην Ροντρίγκεζ – Πόσο εκτιμάται η αξία του

Κριστιάνο Ρονάλντο, Χεορχίνα Ροντρίγκεθ

Το 2016 οι ζωές της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ και του Κριστιάνο Ρονάλντο άλλαξαν μέσα σε μία στιγμή, όταν γνωρίστηκαν στο κατάστημα της Gucci στη Μαδρίτη, όπου εκείνη εργαζόταν ως πωλήτρια.

Ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος και πολύ γρήγορα έγινε γνωστό πως ο διάσημος ποδοσφαιριστής άφησε την εργένικη ζωή του και πλέον είναι μαζί με την Ροντρίγκεζ.

Ύστερα από 9 περίπου χρόνια κοινής ζωής, η influencer αποκάλυψε σε ανάρτησή της στο προφίλ της στο Instagram τη Δευτέρα (11/8), πως ο σύντροφός της, τής έκανε πρόταση γάμου με ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι έχει 6 παιδιά. Ο πρώτος τους γιος, Κριστιάνο Τζούνιορ, ήρθε στη ζωή με την βοήθεια παρένθετης μητέρας το 2010. Τον Ιούνιο του 2017 γεννήθηκαν τα πρώτα τους δίδυμα, Εύα Μαρία και Ματέο, επίσης με την βοήθεια παρένθετης μητέρας, ενώ τον Νοέμβριο του ίδιου έτους η Ροντρίγκεζ έφερε στη ζωή την κόρη τους Αλάνα Μαρτίνα.

Στις 18 Απριλίου του 2022 η διάσημη influencer γέννησε τα δίδυμα Άνχελ και Μπέλα Εσμεράλδα. Δυστυχώς ο γιος τους πέθανε κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι του αρραβώνα

Στη διάρκεια της σχέσης τους πολλές φορές είχαν κυκλοφορήσει φήμες που τους ήθελαν να παντρεύονται, κυρίως λόγω των δαχτυλιών που φορούσε σε δημόσιες εμφανίσεις της η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ.

Ωστόσο το δαχτυλίδι με το οποίο τελικά έκανε πρόταση γάμου ο Ρονάλντο στην αγαπημένη του, επισκίασε όλα τα κοσμήματα που είχε ήδη στην κατοχή της.

Ενώ ακόμα δεν είναι γνωστό το ποιος είναι ο σχεδιαστής αυτού του εντυπωσιακού κοσμήματος, ειδικοί που μίλησαν στο Page Six ανέφεραν ότι η τιμή του θα μπορούσε να κυμαίνεται μεταξύ 2 και 5 εκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή περίπου 1,72 και 4,30 εκατομμύρια ευρώ.

