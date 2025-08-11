Παντρεύονται ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ – Το μονόπετρο υπερπαραγωγή που της χάρισε

Τα σκαλιά της εκκλησίας αναμένεται να ανέβουν ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ.

Η σύντροφος του Πορτογάλου σούπερ σταρ έκανε μια μια ανάρτηση στο Instagram και έδειξε το μονόπετρο υπερπαραγωγή που της πρόσφερε ο «CR7», όταν της έκανε πρόταση γάμου.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε η Τζορτζίνα, το χέρι της ακουμπάει σε εκείνο του συντρόφου της, ενώ το δάχτυλό της κοσμεί το εντυπωσιακό μονόπετρο. «Ναι, δέχομαι. Σε αυτήν και σε όλες τις ζωές μου», έγραψε στη λεζάντα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ είναι σε σχέση από το 2016 και έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες. Λίγο αφότου άρχισαν να βγαίνουν, η Ροντρίγκεζ και ο Ρονάλντο ανακοίνωσαν τη γέννηση της πρώτης τους κόρης, της Αλάνα. Όταν αποκάλυψαν ότι η δεύτερη κόρη τους, είχε γεννηθεί τον Απρίλιο του 2022, γνωστοποίησαν επίσης ότι ο δίδυμος αδελφός της είχε πεθάνει.

Δείτε το post: