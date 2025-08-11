Αιτωλοακαρνανία: Σε εξέλιξη η φωτιά στον Γαλατά – Καλύτερη η εικόνα σε Τρελάγκαθα Μεσολογγίου και Βόνιτσα

Σε εξέλιξη, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, εξακολουθεί να βρίσκεται η φωτιά που καίει στην περιοχή μεταξύ Γαλατά και Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας, χωρίς, ωστόσο, να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 47 πυροσβέστες με τρία πεζοπόρα τμήματα και 13 οχήματα.

Η φωτιά στην Τρελάγκαθα Μεσολογγίου, όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, έχει καλή εικόνα με τις δυνάμεις να συνεχίζουν να επιχειρούν την πλήρη κατάσβεσή της.

Επίσης, καλή εικόνα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, παρουσιάζει και η φωτιά που είχε ξεσπάσει μετά το μεσημέρι στην περιοχή της Βόνιτσας, ενώ σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές σε Πετράλωνα Μεσσηνίας, Νεμέα Κορινθίας και Σκοτεινή Αργολίδας.

