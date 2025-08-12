Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Καλοκαιρινή απόδραση στην Πάτμο με ρομαντικές και ανέμελες στιγμές

Μετά από μια γεμάτη σεζόν γεμάτη επαγγελματικές προκλήσεις και πολύωρα γυρίσματα για τον νέο κύκλο του GNTM, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είπε το πολυπόθητο «time out» και επέλεξε την Πάτμο για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Αφήνω χώρο για όλα όσα δεν έχω ζήσει ακόμα – Τα καλύτερα είναι μπροστά μας»

Η γνωστή παρουσιάστρια του Star ταξίδεψε στο αγαπημένο της νησί μαζί με τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη, και στενούς φίλους, επιλέγοντας να αφήσει για λίγο πίσω την ένταση της Αθήνας και να γεμίσει «μπαταρίες» με ήλιο, θάλασσα και ξεγνοιασιά.

Ανάμεσα σε δροσερές βουτιές σε μαγευτικές παραλίες, στιγμές απόλυτης χαλάρωσης στην ιδιωτική πισίνα του ξενοδοχείου και απολαυστικά γεύματα με θέα το Αιγαίο, η Ηλιάνα μοιράστηκε μια προσωπική και ποιητική σκέψη με τους διαδικτυακούς της φίλους:

«Σε αυτό το καλοκαίρι, με τον ήλιο να βάφει χρυσά τα απόνερα και τον αέρα να μυρίζει γιασεμί, αφήνω χώρο για όλα όσα δεν έχω ζήσει ακόμα. Για τα γέλια που θα έρθουν, τις αγκαλιές που με έχουν βρει, τις σιωπηλές κορυφές που δεν έχουν γραφτεί. Τα καλύτερα… είναι μπροστά μας».

Η ίδια φαίνεται να ζει το φετινό καλοκαίρι της στο έπακρο, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που ανήρτησε.

