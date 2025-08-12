Ιωάννα Τούνη: «Τα γενέθλιά μου τα αγαπώ λίγο παραπάνω!» – Το διήμερο πάρτι στην Ίμπιζα με δικούς της ανθρώπους

Τα 32 της χρόνια έκλεισε η Ιωάννα Τούνη και δεν θα μπορούσε να τα υποδεχτεί με τίποτα λιγότερο από έναν εντυπωσιακό εορτασμό!

Η δημοφιλής influencer και επιχειρηματίας ταξίδεψε μέχρι την Ίμπιζα για να σβήσει τα κεράκια της, σε ένα σκηνικό γεμάτο λάμψη, μουσική και αγαπημένα πρόσωπα.

Ο εορτασμός κράτησε δύο ημέρες, με αποκορύφωμα τη χθεσινοβραδινή διασκέδαση σε γνωστό καμπαρέ του νησιού, όπου η Ιωάννα και η παρέα της έζησαν μοναδικές στιγμές.

Η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα από το λαμπερό πάρτι της μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Η αλήθεια είναι πως τα γενέθλια μου ΤΑ ΑΓΑΠΩ λίγο παραπάνω και θέλω να τα γιορτάζω κάθε χρόνο με τους πιο πιο πιο αγαπημένους μου ανθρώπους στον κόσμο! Και στην τελική τι πιο σημαντικό από υγεία και όμορφους ανθρώπους να μοιράζεσαι τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές σου;»