Ιωάννα Τούνη: «Ετοιμάζομαι σιγά σιγά για Ίμπιζα, είμαι παραπάνω από ενθουσιασμένη»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ιωάννα Τούνη
Φωτογραφία: Instagram/j.touni

Στην Ίμπιζα θα ταξιδέψει η Ιωάννα Τούνη με τους φίλους της, για να γιορτάσουν τα γενέθλιά της. Σε ένα νέο Instagram story που ανέβασε η επιχειρηματίας και influencer στο προφίλ της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το πρωί της Παρασκευής (8/8), εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τον προορισμό που θα επισκεφτεί και μίλησε για τις ετοιμασίες που κάνει.

«Συμπεθέρα μου καλημέρα σου, προπαραμονή γενεθλίων μου σήμερα, για να κάνουμε έτσι και σωστό μέτρημα. Ετοιμάζομαι σιγά σιγά για Ίμπιζα. Βασικά θέλω σήμερα να τελειώσω τις βαλίτσες, να τα κλείσω όλα, να τα πακετάρω, να μην τα έχω στο μυαλό μου. Γιατί αύριο φεύγουμε και είμαι παραπάνω από ενθουσιασμένη!», ανέφερε αρχικά η Ιωάννα Τούνη.

Στη συνέχεια, η influencer και επιχειρηματίας είπε: «Εντωμεταξύ δεν έχει πάει κανείς από την παρέα Ίμπιζα ποτέ, ούτε εγώ έχω πάει ποτέ και δεν ξέρω γιατί. Είναι ένας από τους προορισμούς που θέλω εδώ και πολύ καιρό να πάω, αλλά κάπως πάντα… Ναι οκ, μας έφαγε η Μύκονος μάλλον. Ευκαιρία, πριν σιτέψουμε τελείως, πάμε για πάρτι!».

