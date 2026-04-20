Μαρία Νιέβες: Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η ιστορική μορφή του ταγκό στην Αργεντινή

Η Μαρία Νιέβες, μία ιστορική μορφή του αργεντίνικου ταγκό, πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 91 ετών. Η σπουδαία χορεύτρια και χορογράφος συνέδεσε το όνομά της με την παγκόσμια πορεία του ταγκό και άφησε πίσω της μια διαδρομή που σημάδεψε την καλλιτεχνική ιστορία της Αργεντινής.

Η Νιέβες γεννήθηκε στο Μπουένος Άιρες και προερχόταν από ταπεινή οικογένεια. Μαζί με τον σύντροφό της στον χορό, αλλά και για αρκετά χρόνια στη ζωή, Χουάν Κάρλος Κόπες, συνέβαλε καθοριστικά στη διεθνή προβολή του αργεντίνικου ταγκό. Το ζευγάρι συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς και ανέβασε παραστάσεις που έφεραν τον χορό αυτό σε κοινό σε όλο τον κόσμο.

Η Μαρία Νιέβες και ο Χουάν Κάρλος Κόπες χόρευαν μαζί από τη δεκαετία του ’50. Ο Κόπες πέθανε το 2021 εξαιτίας της COVID-19. Οι δυο τους υπήρξαν ανδρόγυνο από το 1964 έως το 1973, όμως παρέμειναν ζευγάρι στον χορό μέχρι το 1997. Η ίδια έλεγε αργότερα, μισοαστεία-μισοσοβαρά, ότι το μίσος ανάμεσά τους τη βοήθησε να βελτιωθεί στην τέχνη της.

Ο υπουργός Πολιτισμού της Αργεντινής, Λεονάρδο Σιφέλι, απέτισε φόρο τιμής στη «μορφή εκ των ων ουκ άνευ» του αργεντίνικου ταγκό και «πρεσβεύτρια» της χώρας «στον κόσμο». Με αυτόν τον τρόπο, αποτύπωσε τη βαρύτητα που είχε η παρουσία της για την πολιτιστική ταυτότητα της χώρας.

Την ίδια ώρα, η ένωση ηθοποιών της Αργεντινής υπογράμμισε ότι η διαδρομή της την οδήγησε από τις «συνοικιακές ‘μιλόνγκας’» —συχνά υπαίθριες αίθουσες χορού— στις «διεθνείς σκηνές» και στην «κατάκτηση θεάτρων από το Μπρόντγουεϊ ως το Παρίσι και το Τόκιο». Η ίδια ανακοίνωση τίμησε το «ιστορικό ζευγάρι» που έφερε «επανάσταση» στο ταγκό.

Μαζί με τον Χουάν Κάρλος Κόπες, η Μαρία Νιέβες δημιούργησε και πρωταγωνίστησε στο Tango Argentino, το οποίο έκανε πρεμιέρα το 1983 στο Παρίσι. Η παράσταση περιόδευσε για μία δεκαετία σε μεγάλες διεθνείς σκηνές, ανάμεσά τους και το Μπρόντγουεϊ. Το έργο αυτό χάρισε διεθνή αναγνώριση στην καλλιτέχνιδα από το Ρίο δε λα Πλάτα, η οποία δεν είχε κάνει ποτέ ούτε ένα μάθημα χορού.

Το μοναδικό στιλ της αποτυπώθηκε και στον κινηματογράφο, μέσα από ταινίες όπως οι Assassination Tango (2003), Solamente ella (1975) και Detrás de un largo muro (1958). Με την πορεία της, η Μαρία Νιέβες δεν υπηρέτησε μόνο το ταγκό, αλλά συνέβαλε αποφασιστικά στη μετατροπή του σε παγκόσμιο πολιτιστικό σύμβολο.