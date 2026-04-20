Ιράν: Η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ δεν μπορεί να διασφαλιστεί εάν περιοριστούν οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Μοχάμεντ Ρεζά Άρεφ, Ιράν
(AP Photo/Ebrahim Noroozi)

Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Ρεζά Άρεφ, προειδοποίησε νωρίς τη Δευτέρα ότι η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ δεν μπορεί να διασφαλιστεί, εφόσον οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας παραμένουν περιορισμένες. Ο Ιρανός αξιωματούχος συνέδεσε ευθέως τη σταθερότητα στη στρατηγική αυτή θαλάσσια δίοδο με την οικονομική πίεση που δέχεται η Τεχεράνη.

«Κανείς δεν μπορεί να περιορίσει τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν ενώ περιμένει δωρεάν ασφάλεια για τους άλλους», δήλωσε ο Άρεφ. «Η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ δεν είναι δωρεάν», πρόσθεσε.

Ο Άρεφ υποστήριξε ακόμη ότι η διεθνής κοινότητα βρίσκεται μπροστά σε μία κρίσιμη επιλογή. Όπως ανέφερε, ο κόσμος καλείται να αποφασίσει ανάμεσα σε «μια ελεύθερη αγορά πετρελαίου για όλους» και σε «σημαντικού κόστους για όλους». Με την τοποθέτησή του, ο Ιρανός αντιπρόεδρος έστειλε μήνυμα ότι η ομαλή λειτουργία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη, όσο παραμένει σε ισχύ η πίεση κατά της χώρας του.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο ίδιος συνέδεσε τη σταθερότητα στις διεθνείς τιμές καυσίμων με την ανάγκη να σταματήσει η οικονομική και στρατιωτική πίεση κατά του Ιράν και των συμμάχων του. Ειδικότερα, τόνισε ότι η ισορροπία στην παγκόσμια αγορά ενέργειας εξαρτάται από «έναν εγγυημένο και διαρκή τερματισμό της οικονομικής και στρατιωτικής πίεσης κατά του Ιράν και των συμμάχων του».

Το κείμενο τοποθετεί τις δηλώσεις αυτές στο ευρύτερο πλαίσιο της πρόσφατης κρίσης στην περιοχή. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, στις 28 Φεβρουαρίου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν κοινή επίθεση στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις στο Ισραήλ και σε άλλες περιφερειακές χώρες που φιλοξενούν αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία.

Παράλληλα, το ίδιο κείμενο αναφέρει ότι οι αμερικανο-ισραηλινές επιχειρήσεις προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 3.300 ανθρώπων, πριν η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη ανακοινώσουν στις 8 Απριλίου κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Οι δύο πλευρές προετοιμάζονται, σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, για δεύτερο γύρο συνομιλιών στην Ισλαμαμπάντ την Τρίτη, μετά τον πρώτο γύρο της 11ης και 12ης Απριλίου, ο οποίος ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία.

Τέλος, το κείμενο αναφέρει ότι οι ΗΠΑ επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν στις 13 Απριλίου. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η παρέμβαση του Άρεφ αποτυπώνει την πρόθεση της ιρανικής πλευράς να συνδέσει ανοιχτά την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ με τη μεταχείριση των ιρανικών ενεργειακών εξαγωγών και με τη γενικότερη πίεση που δέχεται η χώρα.

