Λίβανος: Φωτογραφία δείχνει Ισραηλινό στρατιώτη να καταστρέφει άγαλμα του Χριστού – Διεξάγεται έρευνα, λέει ο IDF

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε έρευνα μετά τη δημοσίευση φωτογραφίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία φέρεται να δείχνει Ισραηλινό στρατιώτη να καταστρέφει άγαλμα του Ιησού Χριστού στο νότιο Λίβανο.

Η εικόνα, η οποία τραβήχτηκε στο χριστιανικό χωριό Ντέμπελ, δείχνει τον Σταυρό του Χριστού αναποδογυρισμένο στο έδαφος. Παράλληλα, φαίνεται ένας Ισραηλινός στρατιώτης να χτυπά το κεφάλι του αγάλματος με σφυρί ή τσεκούρι.

Μετά τη δημοσιοποίηση του στιγμιότυπου, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) τοποθετήθηκαν επίσημα για το περιστατικό. Στην ανακοίνωσή τους ανέφεραν: «Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αντιμετωπίζουν το περιστατικό με μεγάλη σοβαρότητα και τονίζουν ότι η συμπεριφορά του στρατιώτη είναι εντελώς ασύμβατη με τις αξίες που αναμένονται από τα στρατεύματά μας. Το περιστατικό διερευνάται από τη Βόρεια Διοίκηση και επί του παρόντος αντιμετωπίζεται μέσω της ιεραρχίας. Θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα κατά των εμπλεκομένων σύμφωνα με τα ευρήματα».

