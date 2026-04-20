Νατάσα Εξηνταβελώνη: «Θυμάμαι τη στιγμή που κατάλαβα τι θα πει απώλεια και τι θα πει άδικη κοινωνία»

Με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα κωμική σειρά «Σούπερ ήρωες» του ΑΝΤ1, η Νατάσα Εξηνταβελώνη παραχώρησε συνέντευξη στο νέο τεύχος του περιοδικού Gala και στη δημοσιογράφο Μαριλού Πανταζή. Η νεαρή ηθοποιός μίλησε για την ενηλικίωση, για τις εμπειρίες που τη διαμόρφωσαν, αλλά και για το τηλεοπτικό διάλειμμα της κωμωδίας σε μια πορεία με διαφορετικές απαιτήσεις στο θέατρο.

Απαντώντας στο πότε συνειδητοποίησε ότι η ζωή δεν είναι τελικά «ροζ τσιχλόφουσκα», η Νατάσα Εξηνταβελώνη στάθηκε στις δύσκολες αλήθειες που φέρνει η ωρίμανση. Όπως είπε: «Με την ενηλικίωση, αν έχει έρθει κιόλας. Όλοι, νομίζω, θυμόμαστε τις στιγμές που η σκληρή πραγματικότητα μάς χτύπησε την πόρτα και καταλάβαμε, στο πετσί μας, ότι τα πράγματα μάλλον δεν είναι τόσο απλά. Δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά θυμάμαι και τη στιγμή που κατάλαβα τι θα πει απώλεια και τη στιγμή που κατάλαβα τι θα πει άδικη κοινωνία. Κάποια είναι βιώματα προσωπικά, κάποια συλλογικά, κάποια είναι ιστορικές στιγμές που θεωρείς ότι δεν έχουν προηγούμενο και ότι αυτές είναι το μέτρο του κακού και του άδικου, μέχρι να έρθει η επόμενη. Όλα αυτά μάς διαμορφώνουν. Θυμάμαι, όμως, και τον παλιό μου εαυτό, τον αθώο, τον ανυποψίαστο και άδολο».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε στον ρόλο της στη νέα σειρά του ΑΝΤ1, όπου υποδύεται μια βίγκαν κρεοπώλισσα. Η ίδια περιέγραψε την εμπειρία ως μια ευχάριστη αλλαγή ύφους, μετά από πιο σοβαρούς ρόλους στη θεατρική της διαδρομή. Όπως σημείωσε: «Ναι, περνάω πολύ ωραία και είμαστε μια πολύ ωραία ομάδα, υπάρχει σύμπνοια. Το έργο που επιτελούμε στην τηλεόραση είναι πολύ διαφορετικό από αυτό του θεάτρου. Επειδή έχω ξαναπαίξει σε σειρά, έχω αντιληφθεί ότι η τηλεόραση, για κάποιους ανθρώπους, είναι η μοναδική τους συντροφιά. Οπότε, αν μπορέσουμε να τους προσφέρουμε κάποια ζεστασιά, λίγο γέλιο και μια παρέα στο σπίτι τους, είναι μια σκέψη που μου αρέσει πολύ».