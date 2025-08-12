Ντόναλντ Τραμπ: Αναστέλλει για άλλες 90 ημέρες την επιβολή δασμών στις εισαγωγές από την Κίνα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε απόψε, Δευτέρα (11/8) διάταγμα με το οποίο αναστέλλει για άλλες 90 ημέρες την επιβολή δασμών στις εισαγωγές από την Κίνα, όπως μεταδίδει το δίκτυο CNBC επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Το διάταγμα υπεγράφη λίγες ώρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που είχε δώσει ο Τραμπ μετά την προηγούμενη αναστολή δασμών στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων στις ΗΠΑ και η η οποία έληγε τα μεσάνυχτα της Τρίτης. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο η προθεσμία παρατείνει την επιβολή δασμών μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου.

Η νέα απόφαση αναστολής ήταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα του πρόσφατου γύρου συνομιλιών μεταξύ διαπραγματευτών από τις ΗΠΑ και την Κίνα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη στα τέλη του προηγούμενου μήνα.

Εάν η προθεσμία δεν είχε παραταθεί, οι αμερικάνικοι δασμοί επί των κινεζικών προϊόντων θα είχαν επανέλθει στα επίπεδα του Απριλίου, όταν ο δασμολογικός πόλεμος μεταξύ των μεγαλύτερων εμπορικών δυνάμεων του κόσμου βρισκόταν στο αποκορύφωμά του, όταν ο Τραμπ είχε αυξήσει τους δασμούς επί των κινεζικών εισαγωγών στο 145%, και η Κίνα είχε ανταποδώσει με δασμούς 125% επί των αμερικανικών προϊόντων.

Ωστόσο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν τον Μάιο να αναστείλουν τους περισσότερους από αυτούς τους δασμούς μετά την πρώτη συνάντηση των διαπραγματευτών στη Γενεύη της Ελβετίας. Οι ΗΠΑ μείωσαν τους δασμούς τους στο 30% και η Κίνα μείωσε τους δασμούς της στο 10%.

Η παράταση της Δευτέρας είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα του πώς οι δασμοί του Τραμπ, που επιβάλλονται και καταργούνται συνεχώς, έχουν αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, μια δυναμική που έχει καταστήσει την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ απρόβλεπτη.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως ανακοινώσει την επιβολή υψηλών δασμών σε χώρες ή συγκεκριμένους τομείς, για να τους μειώσει, να τους τροποποιήσει ή να τους αναστείλει λίγες ημέρες ή εβδομάδες αργότερα.

Οι «αμοιβαίοι δασμοί» που αρχικά επέβαλε στις αρχές Απριλίου, για παράδειγμα, αναστάλησαν γρήγορα και στη συνέχεια ανεστάλησαν πολλές φορές πριν τεθούν σε ισχύ σε τροποποιημένη μορφή την περασμένη εβδομάδα.

Την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι ήθελε η Κίνα να «τετραπλασιάσει γρήγορα» τις παραγγελίες της για σόγια από τις ΗΠΑ.

«Αυτός είναι επίσης ένας τρόπος για να μειωθεί σημαντικά το εμπορικό έλλειμμα της Κίνας με τις ΗΠΑ», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

Οι τιμές της σόγιας στο Σικάγο αυξήθηκαν τη Δευτέρα. Δεν ήταν όμως άμεσα σαφές εάν η Κίνα συμφώνησε να αυξήσει τις αγορές σόγιας ως απάντηση στην ανάρτηση του Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε για την προθεσμία νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Τραμπ είπε: «Θα δούμε τι θα συμβεί. Έχουν συμπεριφερθεί πολύ καλά. Η σχέση με τον Πρόεδρο Σι (Τζινπίνγκ) και εμένα είναι πολύ καλή».

Ο Τραμπ εξήρε επίσης τα έσοδα από τους δασμούς που έχει εισπράξει η χώρα του από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι «έχουμε πολύ καλές σχέσεις με την Κίνα».

«Ελπίζουμε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με την Κίνα για να ακολουθήσουν τη σημαντική συναίνεση που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ των δύο αρχηγών κρατών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιαν σε μια ανακοίνωση.

Πρόσθεσε ότι το Πεκίνο ελπίζει επίσης ότι η Ουάσιγκτον θα «αγωνιστεί για θετικά αποτελέσματα με βάση την ισότητα, τον σεβασμό και το αμοιβαίο όφελος».

Το πλήρες κείμενο της τελευταίας εντολής του Τραμπ δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί.