Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Αφήνω χώρο για όλα όσα δεν έχω ζήσει ακόμα – Τα καλύτερα είναι μπροστά μας»

Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Μετά το τέλος των γυρισμάτων του GNTM, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές, αγναντεύοντας το Αιγαίο Πέλαγος.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Δεν υπάρχουν λόγια που να περιγράφουν το συναίσθημα…» – Το συγκινητικό μήνυμα στο Instagram

Στην τελευταία της ανάρτηση, είναι καθισμένη κάτω από τη σκιά αρκετών δέντρων με μουσική υπόκρουση το τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνους «Τα καλύτερα θα ΄ρθουν» με την μοναδική Χαρούλα Αλεξίου.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου που κάνει συχνά πυκνά αναρτήσεις στα social media, αυτή τη φορά επέλεξε ένα τραγούδι που αποκαλύπτει την αυτοδιάθεσή της.

«Σ’ αυτό το καλοκαίρι, με τον ήλιο να βάφει χρυσά τα απόνερα και τον αέρα να μυρίζει γιασεμί, αφήνω χώρο για όλα όσα δεν έχω ζήσει ακόμα. Για τα γέλια που θα έρθουν, τις αγκαλιές που με έχουν βρει, τις σιωπηλές κορυφές που δεν έχουν γραφτεί. Τα καλύτερα… είναι μπροστά μας», έγραψε στην ανάρτησή της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

