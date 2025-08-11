Σύρος: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης των δύο επιβαινόντων στο ιστιοφόρο που εξέπεμψε SOS – ΒΙΝΤΕΟ

Δημήτρης Μωύσογλου

κοινωνία

Λιμενικό

Με ασφάλεια απομακρύνθηκαν οι δύο επιβαίνοντες από το ιστιοφόρο που εξέπεμψε SOS στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Σύρου και της Μυκόνου το βράδυ της Κυριακής (10/8).

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Λιμενικού, οι δύο επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Με τη  συνδρομή των δυνάμεων του Λιμενικού επιβιβάστηκαν σε σκάφος της Εθνικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ) και αναμένεται να μεταφερθούν στη Νάουσα της Πάρου για τα περαιτέρω.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για δυο άτομα (υπήκοοι Γαλλίας), τα οποία επέβαιναν στο ιστιοφόρο που εξέπεμψε σήμα SOS, 3 ναυτικά μίλια νότια της Ρήνειας, καθώς αντιμετώπιζαν δυσκολίες λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Στο σημείο επιχείρησε ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, δύο ρυμουλκά και το σκάφος της ΕΟΔ.

Σημειώνεται ότι για να συνδράμει αν χρειαστεί βρέθηκε στο σημείο και το Blue Star «ΔΗΛΟΣ», χωρίς τελικά να κριθεί αναγκαία η συνδρομή του.

Πληροφορίες από το Λιμενικό αναφέρουν ότι αναμένεται η ρυμούλκηση του ιστιοφόρου σε ασφαλές σημείο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
00:30 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Δεκάδες συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για την Παλαιστίνη – ΦΩΤΟ

Απόψε, δεκάδες πόλεις σε όλη την Ελλάδα βγήκαν στους δρόμους για την Παλαιστίνη. Χιλιάδες πολί...
23:52 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Νοσοκομείο Γεννηματάς: Πώς δρούσαν οι 2 γιατροί που συνελήφθησαν για τις παράνομες συνταγογραφήσεις του Ozempic – Τουλάχιστον 4 φορές υπέκλεψαν κωδικούς πρόσβασης 

Το χάπι κατά του διαβήτη με το όνομα Ozempic φαίνεται πως συνταγογραφούσαν παράνομα οι 2 ειδικ...
23:42 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ – Τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ θα μοιραστούν στην κλήρωση της Τρίτης (12/8)

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η υπ΄αριθμόν 2947 κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ που μοιράζει στους νικητέ...
23:27 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή σε ηλικία 77 ετών – Αναφορές ότι πνίγηκε ενώ κολυμπούσε

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο από την είδηση του θανάτου της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή. Οι πρώτες...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια