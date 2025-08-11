Σύρος: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης των δύο επιβαινόντων στο ιστιοφόρο που εξέπεμψε SOS – ΒΙΝΤΕΟ

Με ασφάλεια απομακρύνθηκαν οι δύο επιβαίνοντες από το ιστιοφόρο που εξέπεμψε SOS στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Σύρου και της Μυκόνου το βράδυ της Κυριακής (10/8).

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Λιμενικού, οι δύο επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Με τη συνδρομή των δυνάμεων του Λιμενικού επιβιβάστηκαν σε σκάφος της Εθνικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ) και αναμένεται να μεταφερθούν στη Νάουσα της Πάρου για τα περαιτέρω.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για δυο άτομα (υπήκοοι Γαλλίας), τα οποία επέβαιναν στο ιστιοφόρο που εξέπεμψε σήμα SOS, 3 ναυτικά μίλια νότια της Ρήνειας, καθώς αντιμετώπιζαν δυσκολίες λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Στο σημείο επιχείρησε ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, δύο ρυμουλκά και το σκάφος της ΕΟΔ.

Σημειώνεται ότι για να συνδράμει αν χρειαστεί βρέθηκε στο σημείο και το Blue Star «ΔΗΛΟΣ», χωρίς τελικά να κριθεί αναγκαία η συνδρομή του.

Πληροφορίες από το Λιμενικό αναφέρουν ότι αναμένεται η ρυμούλκηση του ιστιοφόρου σε ασφαλές σημείο.