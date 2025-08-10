Νοσοκομείο Γεννηματάς: Πώς δρούσαν οι 2 γιατροί που συνελήφθησαν για τις παράνομες συνταγογραφήσεις του Ozempic – Τουλάχιστον 4 φορές υπέκλεψαν κωδικούς πρόσβασης 

Το χάπι κατά του διαβήτη με το όνομα Ozempic φαίνεται πως συνταγογραφούσαν παράνομα οι 2 ειδικευόμενοι γιατροί δημόσιου νοσοκομείου της Αττικής που συνέλαβαν οι αστυνομικοί, έπειτα από καταγγελία συναδέλφου τους, από το νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Πρόκειται για ένα σκεύασμα το οποίο χρησιμοποιείται και για την απώλεια βάρους.

Βάση της έρευνας, τον περασμένο Δεκέμβριο, οι 2 ειδικευόμενοι γιατροί του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου της Αθήνας κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στους κωδικούς σε ένα σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που χρησιμοποιείται στην νευρολογική κλινική και μέσα από αυτό, συνταγογράφησαν το Ozempic.

Ήθελαν να τα πωλήσουν σε άτομα που κάνουν εξαντλητικές δίαιτες

Αμέσως μετά, πήγαν σε φαρμακεία, εκτέλεσαν τις συνταγές και κράτησαν τα φάρμακα, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, προκειμένου να τα πωλήσουν σε άτομα που κάνουν εξαντλητικές δίαιτες και θέλουν να κάνουν για την απώλεια βάρους.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι η έρευνα ξεκίνησε από καταγγελία γιατρού του νοσοκομείου.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου – Χολαργού της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, εξιχνιάστηκε υπόθεση παράνομων συνταγογραφήσεων αντιδιαβητικών φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 2 ειδικευόμενων ιατρών Δημόσιου νοσοκομείου για νόθευση συνταγογραφήσεων αντιδιαβητικού φαρμακευτικού σκευάσματος, παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για παράνομες συνταγογραφήσεις φαρμακευτικού σκευάσματος από ιατρούς Δημόσιου νοσοκομείου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου – Χολαργού, έπειτα από ανάλυση πληροφοριακών δεδομένων ταυτοποίησαν τους 2 ειδικευόμενους ιατρούς ως δράστες.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι, τον Δεκέμβριο του 2024 σε τουλάχιστον 4 περιπτώσεις, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητα τους και την πρόσβαση τους στο ηλεκτρονικό σύστημα του νοσοκομείου, υπέκλεψαν κωδικούς πρόσβασης ιατρών έτερης κλινικής και προέβησαν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση αντιδιαβητικού φαρμακευτικού σκευάσματος μεγάλης αξίας, σε ασθενείς της εν λόγω κλινικής που το ιστορικό τους δικαιολογούσε τη χορήγησή του.

Στη συνέχεια μετέβησαν σε φαρμακεία της Αττικής, όπου εκτέλεσαν τη συνταγή, ώστε να προμηθευτούν το εν λόγω φαρμακευτικό σκεύασμα, με σκοπό την μεταπώληση του σε έτερα άτομα και την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.

Σημειώνεται ότι οι συνταγογραφήσεις εκτελέστηκαν εν αγνοία των εν λόγω ασθενών αλλά και των ιατρών της έτερης κλινικής. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Καμία τέτοια παράνομη συμπεριφορά δεν έχει θέση στο ΕΣΥ λέει ο Γεωργιάδης

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρεται στο θέμα των παράνομων συνταγογραφήσεων αντιδιαβητικών φαρμάκων, από δύο ειδικευόμενους ιατρούς.

Όπως αναφέρει: «Η σύλληψη των ειδικευόμενων ιατρών που συνταγογραφούσαν παράνομα το 2024, έγινε μετά από καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ. ιατρού του Νοσοκομείου “Γ. Γεννηματάς” τον οποίο και συγχαίρω. Έχουμε δώσει και δίνουμε διαρκώς οδηγίες στους ιατρούς του ΕΣΥ να προσέχουν την μυστικότητα των κωδικών τους, για το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης καθώς αποτελεί μεγάλη ευθύνη η κατοχή τους.

Καμία τέτοια παράνομη συμπεριφορά δεν έχει θέση στο ΕΣΥ και όσοι πολίτες δουν στον ηλεκτρονικό τους φάκελο να έχουν γραφτεί φάρμακα που δεν έχουν λάβει, τους παρακαλούμε να το καταγγέλλουν αμέσως».