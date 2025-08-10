Μέχρι το 2050 άνθρωποι θα μπορούν να ζουν για 1.000 χρόνια – Ανοίγει η πόρτα της «αθανασίας» αλλά όχι για όλους

Ορισμένοι φουτουριστές θεωρούν πως, η ανθρωπότητα, έρχεται όλο και πιο κοντά στην πιθανότητα της “πρακτικής αθανασίας”. Οι οραματιστές της τεχνολογίας δεν αναζητούν την παράταση του προσδόκιμου ζωής με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν οι συμβατικοί ερευνητές της μακροζωίας οι οποίο εργάζονται προς την κατεύθυνση της επιβράδυνσης της γήρανσης με σκοπό, ο άνθρωπος να καταφέρει να ζει σχεδόν έναν αιώνα, σε κατάσταση σχετικά καλής υγείας.

Αντίθετα, σύμφωνα με επιστήμονες, τεχνολόγους και ιατρικούς οραματιστές όπως ο Ray Kurzweil, ο Ian Pearson και ο Aubrey de Grey, μπορούμε να επεκτείνουμε τη φυσική διάρκεια ζωής μας κατά δέκα φορές.

Ζήτημα χρόνου η εντυπωσιακή παράταση της ζωής

Αυτοί οι οραματιστές προβλέπουν ότι, περίπου σε 25 χρόνια από τώρα, η ανθρωπότητα μπορεί να επιτύχει ό,τι είναι βιολογικά αδύνατο μέσα από έναν συνδυασμό προόδου στην τεχνητή νοημοσύνη, την υπολογιστική νέφους και τη ρομποτική.

Πρόκειται περισσότερο για θέμα χρόνου και όχι ζήτημα του αν θα πραγματοποιηθούν αυτές οι ανακαλύψεις. Για παράδειγμα, ο διάσημος φουτουριστής, συγγραφέας και επιστήμονας υπολογιστών Ray Kurzweil προβλέπει την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης με την έννοια της μοναδικότητας έως το 2029, όταν η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεπεράσει την ανθρώπινη νοημοσύνη.

Μέχρι το 2045, ο Kurzweil προβλέπει μια πραγματική συγχώνευση ανθρώπων και μηχανών, μέσω διεπαφών εγκεφάλου-υπολογιστή και συνείδησης βασισμένης σε υπολογιστικό νέφος, καθώς και νανορομπότ που θα εισάγονται μη επεμβατικά στο σώμα μας.

Αυτές οι καινοτομίες θα οδηγήσουν όχι μόνο στην αθανασία—τουλάχιστον του νου—αλλά και σε μια συλλογική ανθρώπινη νοημοσύνη εκατομμύρια φορές πιο ισχυρή από αυτή που είναι σήμερα, λέει. Αλλά είναι το να καθυστερήσουμε τον θάνατο απλά ένα “τεχνο-οραματικό” όνειρο;

Η έννοια της τεχνολογίας ως σωτήρα μας δεν είναι καινούργια, αλλά η δημοτικότητά της αυξάνεται συνεχώς ανάμεσα στους τεχνολογικούς οραματιστές, οι οποίοι λένε ότι η μόνη βιώσιμη πηγή ανάπτυξης και προόδου είναι η τεχνολογία—όσο μακριά και αν κοιτάξεις στο μέλλον.

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Marc Andreessen, συνιδρυτής του πρώτου προγράμματος περιήγησης διαδικτύου Netscape τη δεκαετία του 1990, πιστεύει έντονα στις μελλοντικές υποσχέσεις της τεχνολογικής καινοτομίας, όπως εκφράστηκε στο “Techno-Optimist Manifesto” blog του το 2023.

«Ολόκληρος ο πολιτισμός μας έχει στηριχθεί στην τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι η δόξα της ανθρώπινης φιλοδοξίας και των κατορθωμάτων, η αιχμή του δόρατος της προόδου και, η συνειδητοποίηση των ικανοτήτων μας”, αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η κοινωνική ανισότητα στην πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη αναχαιτίζει την αισιοδοξία για τα οφέλη της

Ωστόσο, ενώ η αισιοδοξία αυτή είναι σημαντική για την ανάπτυξη δημιουργικών λύσεων, δεν μπορεί να λύσει κάθε πρόβλημα, σύμφωνα με δύο καθηγητές που μελετούν τις κοινωνικές επιπτώσεις της ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας.

Σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2024 στο The Conversation, οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα πως, τα περίπλοκα ζητήματα όπως είναι η φτώχεια, σίγουρα θα απαιτούν πολύπλευρες λύσεις, μέρος μόλις της οποίας θα περιλαμβάνει την τεχνολογία. Ενώ παράλληλα, προκύπτουν άλλες ανησυχίες από την πεποίθηση πως η τεχνολογία επιλύει όλα τα κοινωνικά προβλήματα,

«Υπάρχουν επίσης πολιτικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες από τη διατήρηση αυτών των απόψεων. Ως ιδεολογική θέση, τοποθετεί τα συμφέροντα ορισμένων ανθρώπων — συχνά εκείνων που ήδη κατέχουν τεράστια εξουσία και πόρους — πάνω από αυτά των υπολοίπων», αναφέρουν.

Ο Βρετανός επιστήμονας και φουτουριστής, Ian Pearson, αναγνωρίζει πως, μόνο οι πιο εύποροι θα μπορούν να απολαμβάνουν τους καρπούς της φιλόδοξης τεχνολογίας που οδηγεί σε διάρκεια ζωής χιλίων ετών.

Προβλέπει πως, μέχρι το 2050, οι τυχεροί θα μπορούν να πετύχουν την μακροζωία χάρη στον συνδυασμό της γενετικής μηχανικής, της ρομποτικής και της ψηφιακής συνείδησης που θα ανεβαίνει σε έναν εικονικό χώρο, ή ακόμη και σε νέα, τεχνητά σώματα.

Έτσι, η φυσιολογική διαδικασία του γήρατος, δεν θα αποτελεί πλέον εμπόδιο στους ανθρώπους που θα θέλουν να συνεχίσουν να ζουν. Πιστεύει μάλιστα πως, σταδιακά, οι τεχνολογίες αυτές θα γίνουν προσβάσιμες και στην μεσαία τάξη.

Ο Pearson ωστόσο, προβλέπει και σημαντικές εξελίξεις σε ασθένειες όπως είναι ο καρκίνος και οι καρδιοπάθειες, καθώς και στην ικανότητα αντιστροφής της κυτταρικής βλάβης, που τελικά προκαλεί τον θάνατο των κυττάρων και συμβάλλει στις ασθένειες.

“Το γήρας θα γίνει μια ιάσιμη κατάσταση”

O βιοϊατρικός γεροντολόγος και φουτουριστής, Aubrey de Grey, συμφωνεί πως μπορεί κάποια μέρα η γήρανση θα θεραπευτεί χάρη στις ιατρικές εξελίξεις. Αντί για ένα αναπόφευκτο κομμάτι της ζωής, η γήρανση μέχρι το 2050 θα γίνει μια θεραπεύσιμη κατάσταση, προβλέπει.

Υποθέτοντας ότι πραγματικά θα καταφέρουμε να ζούμε 1.000 χρόνια, ο De Grey είπε σε συνέντευξή του στο περιοδικό EMBO Reports ότι έχει κουραστεί να ακούει την ίδια συχνή ερώτηση: Αν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι θα ζήσουν αιώνια, θα χάσουν το αίσθημα του επείγοντος και της φιλοδοξίας τους;

Είναι δύσκολο να πει κανείς πώς θα ανταποκριθεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος σε μια τόσο μακρά ζωή, τονίζει. Αλλά οι άνθρωποι δεν κινητοποιούνται μόνο από τη σκέψη του θανάτου, πρόσθεσε. «Σήμερα, οι άνθρωποι που διανύουν την εφηβεία ή την ηλικία των 20, δεν αντλούν κίνητρο από τον θάνατο ή από το γεγονός ότι σε 50 χρόνια θα πεθάνουν…».