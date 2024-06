Ποια είναι η ασθένεια που θα απειλήσει την ανθρωπότητα – Τι αποκαλύπτει επιστήμονας

Τα σενάρια που βλέπετε στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας μπορούν να βγουν αληθινά; Αυτό που βλέπετε στην επιτυχημένη σειρά The Last of Us, στην οποία πρωταγωνιστούν ο Pedro Pascal και η Bella Ramsey, θα μπορούσε να γίνει στην πραγματικότητα; Κι όμως επιστήμονας αποκαλύπτει ότι η ανθρωπότητα μπορεί να απειληθεί από μία νέα ασθένεια, σκορπίζοντας τον φόβο και την αγωνία.

Ο καθηγητής μοριακής μικροβιολογίας, ανοσολογίας και λοιμώξεων Arturo Casadevall υποστήριξε ότι τα σενάρια που βλέπουμε στις δραματικές σειρές δεν είναι όλα φανταστικά. Ο ίδιος προειδοποιεί ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να εξαφανιστούν από μία μυκητιασική πανδημία, όπως αυτή που περιγράφεται στη σειρά The Last of Us.

Ο καθηγητής από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας Johns Hopkins Bloomberg στη Βαλτιμόρη έχει γράψει πάνω από 1.000 επιστημονικές εργασίες πάνω στο θέμα αυτό και πιστεύει ότι είναι πολύ πιθανό η ανθρώπινη φυλή να απειληθεί κάποια στιγμή από μύκητες.

Η σειρά, πάντως, περιγράφει πώς θα μπορούσε να μοιάζει ο κόσμος αν μια κολοσσιαία μυκητιασική επιδημία εξαφάνιζε την πλειοψηφία της ανθρωπότητας και πώς θα επιβίωναν όσοι είχαν απομείνει.

Όταν κάποιος μολύνεται από τον ιό του μύκητα, που ονομάζεται cordyceps, μετατρέπεται σε πλάσματα τύπου ζόμπι, με τα δαγκώματα/σπόρια τους να μολύνουν άλλους ανθρώπους για να γίνουν σαν αυτούς.

Ανεξάρτητα από τη θεωρία, ο καθηγητής Δρ Casadevall έχει μελετήσει την πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο και εκτιμά ότι οι μύκητες αποτελούν πραγματική απειλή για όλους μας.

Δημοσίευσε μάλιστα πολλά από τα ευρήματά του σε ένα βιβλίο που εκδόθηκε πρόσφατα, με τίτλο “What If Fungi Win?”, και αναδεικνύει την πιθανότητα μια πανδημία να προκληθεί από μύκητες.

Μίλησε γι’ αυτό περισσότερο κατά τη διάρκεια συνέντευξης στον Guardian, λέγοντας ότι «Αυτή τη στιγμή, δεν γνωρίζουμε κανέναν μύκητα που να μπορεί να μετατρέψει έναν άνθρωπο σε ζόμπι. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι πιθανό να δούμε νέα επικίνδυνα παθογόνα μυκήτων με την πάροδο του χρόνου. Στην πραγματικότητα, το βλέπουμε ήδη να συμβαίνει».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κλειδί για να συμβεί αυτό είναι η κλιματική αλλαγή.

«Τα πάντα στο περιβάλλον μας επηρεάζονται καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονται» εξήγησε. Και πρόσθεσε πως υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι ορισμένοι μύκητες έχουν τη δυνατότητα να εξαπολύσουν νέες ασθένειες που θα βλάψουν πολύ περισσότερους ανθρώπους με πρωτοφανείς τρόπους.

Ο καθηγητής Casadevall δήλωσε ότι αν οι μύκητες εξελιχθούν και προσαρμοστούν στις υψηλότερες θερμοκρασίες, θα μπορούσαν να παρακάμψουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα και θα δούμε περισσότερες “ασθένειες που σχετίζονται με μύκητες”.

Προφανώς, υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι οι μύκητες μεταλλάσσονται, αφού ο μύκητας Candida auris βρέθηκε στην Ιαπωνία το 2007, ενώ αργότερα εξαπλώθηκε στη Νότια Αμερική, την Αφρική και την Ινδία.

Ο επιστήμονας πρόσθεσε: «Ο Candida auris ήταν άγνωστος στην ιατρική μέχρι το 2007, όταν ανακτήθηκε από το αυτί ενός ατόμου στην Ιαπωνία. Έτσι έχουμε ένα ιατρικό μυστήριο. Έχουμε έναν οργανισμό για τον οποίο η ιατρική δεν γνώριζε τίποτα. Ένα από τα πράγματα που έχουμε προτείνει είναι ότι αυτός μπορεί να ήταν ο πρώτος μύκητας που παραβίασε τα θερμικά μας εμπόδια».

Τόνισε ότι οι περισσότεροι μύκητες δεν μπορούν να επιβιώσουν στην εσωτερική θερμοκρασία του σώματος των 37°C, αλλά καθώς κάποιοι προσαρμόζονται για να το ξεπεράσουν αυτό, πρόκειται για το “πρώτο παράδειγμα μιας νέας μυκητιασικής ασθένειας“.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αν και δεν είχαμε ποτέ “πανδημία μυκήτων”, άλλα είδη είχαν και θα μπορούσαμε να είμαστε οι επόμενοι.

«Τα αμφίβια αποδεκατίζονται από έναν μύκητα που έχει εξαπλωθεί σε όλες τις ηπείρους. Αν λοιπόν ένας μύκητας μπορεί να το κάνει αυτό στα αμφίβια που υπάρχουν εδώ και εκατομμύρια χρόνια και που έχουν καλό ανοσοποιητικό σύστημα, όπως εμείς, είναι ύβρις να πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί και σε εμάς. Υπάρχει ένα τεράστιο τυφλό σημείο και τεράστια ανησυχία όσον αφορά τις ασθένειες που μπορούν να προκαλέσουν στο μέλλον οι μύκητες» κατέληξε ο καθηγητής.

Πηγή: oloygeia.gr

