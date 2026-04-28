Υψηλή χοληστερίνη: Το καλύτερο συμπλήρωμα διαλυτών φυτικών ινών για τη φυσική μείωση της, σύμφωνα με ειδικό

Η υψηλή χοληστερίνη αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις, ιδιαίτερα μετά την ηλικία των 50 και την εμμηνόπαυση. Εκτός από τη σωστή διατροφή και τη συστηματική άσκηση, υπάρχει ένας φυσικός σύμμαχος που μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στη μείωση της LDL («κακής») χοληστερόλης: οι διαλυτές φυτικές ίνες. Ανάμεσά τους, το ψύλλιο (psyllium husk) ξεχωρίζει για την αποδεδειγμένη δράση του στη δέσμευση της χοληστερόλης και την αποβολή της από τον οργανισμό, συμβάλλοντας παράλληλα στη ρύθμιση του σακχάρου και στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου.

Πόσες φυτικές ίνες χρειαζόμαστε την ημέρα;

Ο ιδανικός τρόπος να εξασφαλίσουμε επαρκή πρόσληψη φυτικών ινών είναι μέσα από τη διατροφή μας. Φρούτα, λαχανικά, όσπρια και φασόλια αποτελούν εξαιρετικές πηγές, με ορισμένα φρούτα —όπως τα μήλα— να ξεχωρίζουν για την περιεκτικότητά τους σε διαλυτές φυτικές ίνες. Τα συμπληρώματα μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά, όμως δεν μπορούν να υποκαταστήσουν μια ισορροπημένη διατροφή, η οποία παραμένει η βασική πηγή πρόσληψης.

Σύμφωνα με τη Janet Bond Brill, PhD, RDN, ειδικό στην πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων και συγγραφέα του βιβλίου Cholesterol Down, η ημερήσια πρόσληψη φυτικών ινών θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 35 γραμμαρίων, ώστε να συμβάλλει στην καλή καρδιαγγειακή υγεία και στη μείωση της χοληστερόλης. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, οι περισσότεροι άνθρωποι απέχουν σημαντικά από αυτόν τον στόχο.

Η ίδια αποδίδει το πρόβλημα, εν μέρει, στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις, οι οποίες συχνά δίνουν υπερβολική έμφαση στην κατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης — μιας κατηγορίας τροφίμων που δεν περιέχει καθόλου φυτικές ίνες. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά: «Τα φυτά είναι η πηγή των φυτικών ινών. Όσο περισσότερες φυτικές τροφές καταναλώνουμε, τόσο αυξάνουμε φυσικά και την πρόσληψή τους».

Διαλυτές vs Αδιάλυτες φυτικές ίνες: Ποια η διαφορά

Διαλυτές φυτικές ίνες

Οι διαλυτές φυτικές ίνες είναι ουσιαστικά μια ουσία που μοιάζει με τζελ και δρα σαν σφουγγάρι στο έντερο, απορροφώντας τη χοληστερόλη και βοηθώντας το σώμα σας να την αποβάλει. «Έτσι μειώνονται τα επίπεδα της “κακής” LDL χοληστερόλης», εξηγεί η Brill. «Ιδανικά, θέλετε η LDL σας να είναι κάτω από 100 mg/dL. Από τα 25-35 γραμμάρια ινών την ημέρα, περίπου οι μισές θα πρέπει να είναι διαλυτές».

Αδιάλυτες φυτικές ίνες

Από την άλλη πλευρά, οι αδιάλυτες φυτικές ίνες δεν διαλύονται στο νερό και βοηθούν στην πέψη αυξάνοντας τον όγκο των κοπράνων. Μπορούν να βρεθούν σε σύνθετους υδατάνθρακες, όπως το ψωμί ολικής αλέσεως και η βρώμη, σύμφωνα με την Brill.

Γιατί οι φυτικές ίνες είναι απαραίτητες για τις γυναίκες άνω των 50

«Μετά την εμμηνόπαυση, η προστασία των γυναικών από τις καρδιακές παθήσεις μειώνεται κατακόρυφα. Φτάνουμε στα επίπεδα κινδύνου των ανδρών και, δυστυχώς, συχνά τα ξεπερνάμε», δηλώνει ωμά η Brill. «Οι περισσότερες γυναίκες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο καρκίνος του μαστού είναι η μεγαλύτερη απειλή τους, αλλά αυτό δεν ισχύει. Η καρδιαγγειακή νόσος είναι με διαφορά η νούμερο ένα αιτία θανάτου για τις γυναίκες. Μία στις τρεις γυναίκες θα χάσει τη ζωή της από καρδιαγγειακά νοσήματα, σε σύγκριση με μία στις δέκα από καρκίνο του μαστού».

Αν και αυτά τα στατιστικά στοιχεία είναι αποθαρρυντικά, τα καλά νέα είναι ότι η υγεία της καρδιάς βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στα χέρια μας – και ενδεχομένως στο μπολ του πρωινού μας ή στο μπλέντερ μας, όπως θα δείτε παρακάτω.

Το καλύτερο συμπλήρωμα διαλυτών φυτικών ινών για τη μείωση της χοληστερίνης

Σύμφωνα με την Brill, το καλύτερο συμπλήρωμα φυτικών είναι γενικά εκείνο που περιέχει φλοιό ψύλλιου (psyllium husk). Στην πραγματικότητα, μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The American Journal of Clinical Nutrition έδειξε ότι όσοι κατανάλωναν περίπου 10 γραμμάρια φλοιού ψύλλιου την ημέρα, είδαν τα επίπεδα της «κακής» χοληστερίνης (LDL) να μειώνονται έως και 7%.

Γιατί να επιλέξετε ψύλλιο

Οι διαλυτές φυτικές ίνες, όπως αυτές που περιέχει το ψύλλιο, λειτουργούν σαν «σφουγγάρι» στο πεπτικό σύστημα:

Δεσμεύουν τη χοληστερίνη: Βοηθούν στην απομάκρυνση της χοληστερόλης από το σώμα πριν αυτή απορροφηθεί.

Ρυθμίζουν το σάκχαρο: Επιβραδύνουν την απορρόφηση των σακχάρων, προσφέροντας σταθερή ενέργεια.

Υγεία του εντέρου: Βελτιώνουν τη λειτουργία του πεπτικού, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τις γυναίκες άνω των 50.

Συμβουλή: Εάν σκοπεύετε να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών, ξεκινήστε σταδιακά και φροντίστε να πίνετε άφθονο νερό για να βοηθήσετε το σώμα σας να προσαρμοστεί.

Πώς να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη των διαλυτών φυτικών ινών για τη χοληστερόλη

Η Dr. Brill μοιράζεται δύο σημαντικές συμβουλές για να λαμβάνετε τον φλοιό ψύλλιου (psyllium husk) με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα:

Προτιμήστε τη μορφή κάψουλας

«Είναι σημαντικό να ξεκινήσετε αργά», συμβουλεύει η Brill. «Πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου και εμένα, δεν αντέχουν την ιδέα της κατανάλωσης της σκόνης. Γι’ αυτό, παίρνω πέντε έως έξι κάψουλες Metamucil μαζί με το φαγητό, πρωί και βράδυ».

Ωστόσο, τονίζει ότι η σταδιακή αύξηση της δόσης είναι το κλειδί. «Ξεκινήστε με δύο έως τρεις κάψουλες στο πρωινό και στο βραδινό. Αυξήστε τη δόση με την πάροδο του χρόνου για να αποφύγετε πιθανές γαστρεντερικές ενοχλήσεις, όπως το φούσκωμα, ο στομαχόπονος και τα αέρια».

Πίνετε άφθονο νερό

«Αν παίρνετε κάψουλες, βεβαιωθείτε ότι πίνετε πολύ νερό. Ο φλοιός ψύλλιου μπορεί να κολλήσει στον λαιμό αν δεν ενυδατώνεστε σωστά — κάτι που είναι εξαιρετικά δυσάρεστο», προειδοποιεί η Dr. Brill. «Αν προτιμάτε τη μορφή σκόνης, προτείνω να την πασπαλίζετε πάνω από το πλιγούρι βρώμης ή να την ανακατεύετε με άλλες τροφές».

Οι φυτικές ίνες, και ιδιαίτερα οι διαλυτές φυτικές ίνες από πηγές όπως ο φλοιός ψύλλιου, αποτελούν έναν από τους απλούστερους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να προστατεύσετε την καρδιά σας, ειδικά μετά την εμμηνόπαυση.

Είτε επιλέξετε να τις προσλάβετε μέσω τροφών πλούσιων σε φυτικές ίνες (όπως φρούτα, λαχανικά και όσπρια), είτε προσθέσετε ένα συμπλήρωμα στη ρουτίνα σας, στοχεύστε στα 25 έως 35 γραμμάρια καθημερινά, με περίπου το μισό από αυτή την ποσότητα να αποτελείται από διαλυτές ίνες.