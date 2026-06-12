Νιώθετε διαρκώς κουρασμένοι; Νέα μελέτη συνδέει την κόπωση με την έλλειψη 2 θρεπτικών συστατικών

Η χρόνια κόπωση επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, συχνά χωρίς εμφανή αιτία. Ωστόσο, νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι δύο σημαντικά θρεπτικά συστατικά ενδέχεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο στα επίπεδα ενέργειας. Τα ευρήματα μπορεί να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την καθημερινή εξάντληση.

Η επίμονη κόπωση μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη 2 βασικών βιταμινών, σύμφωνα με μελέτη

Το Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης (CFS) είναι μια μακροχρόνια, εξουθενωτική ασθένεια που μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής. Κάποια από τα πιο κοινά συμπτώματα είναι τα πεπτικά προβλήματα, οι διαταραχές ύπνου, καθώς και οι πόνοι στους μύες ή τις αρθρώσεις.

Παράλληλα, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάθεση, τη γνωστική λειτουργία και τις διαπροσωπικές σχέσεις, ενώ συχνά οδηγεί σε ακριβές ιατρικές εξετάσεις μέχρι να γίνει η σωστή διάγνωση, καθώς δεν υπάρχει συγκεκριμένο τεστ για το σύνδρομο.

Ωστόσο, δεν χρειάζεται να λάβετε μια επίσημη διάγνωση για το Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης για να βιώνετε διαρκή εξάντληση και χαμηλή ενέργεια στην καθημερινότητά σας. Αν νιώθετε ότι «σέρνεστε» τον περισσότερο χρόνο, δεν είστε οι μόνοι.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), περίπου το 14% των ενηλίκων δηλώνει ότι ένιωθε πολύ κουρασμένο ή εξαντλημένο τις περισσότερες ημέρες ή και κάθε μέρα της εβδομάδας κατά τους τελευταίους τρεις μήνες.

Αν και οι αιτίες της χρόνιας κόπωσης μπορεί να είναι πολλές, ερευνητές στην Ιαπωνία προσέγγισαν το ζήτημα διατροφικά, αξιολογώντας τα επίπεδα θρεπτικών συστατικών στο αίμα 602 συμμετεχόντων (204 ανδρών και 398 γυναικών). Τα ευρήματά τους έδειξαν ότι δύο συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά συνδέονται άμεσα με το αίσθημα της κούρασης.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Οι συμμετέχοντες έδωσαν δείγματα αίματος και συμπλήρωσαν ειδικά ερωτηματολόγια που μετρούσαν την ένταση της κόπωσης, τα επίπεδα κινήτρου, καθώς και την ψυχολογική δυσφορία. Επιπλέον, απάντησαν σε ερωτήσεις για τον τρόπο ζωής τους (ύπνος, εργασία, άσκηση, διατροφικές συνήθειες), το ιατρικό τους ιστορικό και τη χρήση συμπληρωμάτων ή φαρμάκων.

Οι αναλύσεις αίματος επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα στα επίπεδα ομοκυστεΐνης, καθώς και στα επίπεδα της βιταμίνης Β12 και του φυλλικού οξέος (βιταμίνη Β9). Οι επιστήμονες επέλεξαν αυτές τις βιταμίνες επειδή έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν άμεσα την ομοκυστεΐνη: όταν η B12 και το φυλλικό οξύ μειώνονται, η ομοκυστεΐνη τείνει να αυξάνεται.

Η σύνδεση της ομοκυστεΐνης με την κόπωση και την αναιμία

Η ομοκυστεΐνη είναι ένα αμινοξύ που λειτουργεί ως δομικός λίθος για τη δημιουργία πρωτεϊνών στο σώμα μας.

Όταν έχετε επαρκή επίπεδα βιταμίνης Β12 και φυλλικού οξέος, η ομοκυστεΐνη παραμένει σε χαμηλά, ασφαλή επίπεδα.

Όταν όμως υπάρχει έλλειψη αυτών των βιταμινών, τα επίπεδα ομοκυστεΐνης αυξάνονται. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβες στις αρτηρίες και να αυξήσει τον κίνδυνο θρόμβων, γεγονός που με τη σειρά του αυξάνει την πιθανότητα εμφράγματος και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Προσοχή: Η υπερβολική ομοκυστεΐνη μπορεί επίσης να προκαλέσει αναιμία, μια κατάσταση κατά την οποία το σώμα δεν παράγει αρκετά ερυθρά αιμοσφαίρια.

Όταν ο οργανισμός στερείται ερυθρών αιμοσφαιρίων, η χρόνια κόπωση επιμένει. Και ενώ η χαμηλή πρόσληψη σιδήρου είναι η πιο γνωστή αιτία αναιμίας, η έλλειψη βιταμίνης Β12 και φυλλικού οξέος παίζει εξίσου καθοριστικό ρόλο στην εξάντληση του οργανισμού.

Τι έδειξε η μελέτη για τη σχέση ομοκυστεΐνης, κόπωσης και έλλειψης κινήτρου

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν στατιστικές αναλύσεις για να διαπιστώσουν εάν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα ομοκυστεΐνης, την κόπωση και την έλλειψη κινήτρου. Εξέτασαν τα αποτελέσματα συνολικά, αλλά και ξεχωριστά ανά φύλο, καθώς είναι γνωστό ότι τα επίπεδα ομοκυστεΐνης διαφέρουν μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Επίσης, χώρισαν τα αποτελέσματα σε τρεις ομάδες (τριτημόρια), όπου η ομάδα 1 (Τ1) περιλάμβανε τα χαμηλότερα επίπεδα ομοκυστεΐνης και η ομάδα 3 (Τ3) τα υψηλότερα.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας ήταν τα εξής:

Οι συμμετέχοντες με υψηλότερη ομοκυστεΐνη είχαν γενικά χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης B12 και φυλλικού οξέος, ανεξαρτήτως φύλου .

. Όταν λήφθηκαν υπόψη το φύλο και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κούραση (όπως η ηλικία, οι διατροφικές συνήθειες, η διάρκεια του ύπνου και ο φόρτος εργασίας), διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες με αυξημένη ομοκυστεΐνη εμφάνιζαν μειωμένο κίνητρο, ενώ οι άνδρες με υψηλά επίπεδα ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν έντονη σωματική κόπωση.

Πώς εφαρμόζονται αυτά τα δεδομένα στην καθημερινότητα

Τα επίπεδα ομοκυστεΐνης εξετάζονται εδώ και χρόνια ως δυνητικός παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις. Ωστόσο, η συγκεκριμένη μελέτη ρίχνει φως στο πώς η ομοκυστεΐνη συνδέεται με το αίσθημα κόπωσης και τη διάθεση – και πώς αυτή η σχέση επηρεάζεται από τη βιταμίνη B12 και το φυλλικό οξύ.

Αν νιώθετε συνεχώς εξαντλημένοι ή παρατηρείτε έλλειψη κινήτρου, ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να επισκεφθείτε έναν γιατρό για να ελέγξετε τα επίπεδα των βιταμινών του συμπλέγματος Β και της ομοκυστεΐνης στο αίμα σας.

Οι απαραίτητες βιταμίνες κατά της κόπωσης και σε ποιες τροφές θα τις βρείτε

Φυλλικό Οξύ (Βιταμίνη Β9)

Οι ενήλικες χρειάζονται τουλάχιστον 400 mcg φυλλικού οξέος την ημέρα, ενώ για τις έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες η ανάγκη αυξάνεται στα 500 έως 600 mcg.

Καλύτερες πηγές: Πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όσπρια, φρούτα (αβοκάντο, πορτοκάλια, παπάγια), λαχανικά (σπαράγγια, φύκια) και εμπλουτισμένα τρόφιμα (δημητριακά, ψωμί).

Βιταμίνη B12

Η B12 βρίσκεται φυσικά σχεδόν αποκλειστικά σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Οι ενήλικες χρειάζονται 2,4 mcg ημερησίως (2,6 mcg στην εγκυμοσύνη και 2,8 mcg κατά τον θηλασμό).

Καλύτερες πηγές: Κρέας, πουλερικά, αυγά, γαλακτοκομικά και θαλασσινά.

Για vegans και vegetarians: Διατροφική μαγιά, εμπλουτισμένα δημητριακά και φυτικά γάλατα.

Συμβουλή: Εάν δεν είστε σίγουροι ότι προσλαμβάνετε επαρκείς ποσότητες, προγραμματίστε μια εξέταση αίματος ή συμβουλευτείτε έναν διαιτολόγο για να αξιολογήσει τη διατροφή σας.

Πώς να αντιμετωπίσετε την κόπωση

Η αντιμετώπιση της χρόνιας κούρασης απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση στον τρόπο ζωής σας: