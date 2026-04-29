Προκόπης Αγαθοκλέους: «Διανύω μια περίοδο μεταβάσεων στη ζωή μου» – Οι πρώτες δηλώσεις για τον χωρισμό του

Προκόπης Αγαθοκλέους
Φωτογραφία: Instagram/prwianseeidon

Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε ο Προκόπης Αγαθοκλέους, ο ηθοποιός που αγαπήθηκε πολύ από τον ρόλο του στη σειρά «Άγιος Παΐσιος».

O Προκόπης Αγαθοκλέους μίλησε για τον χωρισμό από τη σύζυγό του, Μαρίνα Μανδρή στην εκπομπή «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ» με τον Τάσο Τρύφωνος στον Alpha Κύπρου που θα προβληθεί το Σάββατο (2/5).

«Διανύω μία περίοδο μεταβάσεων στη ζωή μου σε όλα τα επίπεδα»

«Αυτή τη στιγμή διανύω μια περίοδο στη ζωή μου μεταβάσεων σε όλα τα επίπεδα. Η ζωή μου πλέον μοιράζεται σε Αθήνα και Κύπρο και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να αισθανθούν τα παιδιά μου ότι ο πατέρας τους τα έχει εγκαταλείψει ή λείπει.

Ένας χωρισμός είναι μια συνθήκη που σε φέρνει αντιμέτωπο με πολλές συναισθηματικές καταστάσεις» είπε αρχικά ο ηθοποιός και συνέχισε:

«Θέλω να πιστεύω ότι και εγώ και η Μαρίνα το χειριστήκαμε με πολύ σεβασμό ο ένας προς τον άλλον. Θα την ευγνωμονώ πάντα τη Μαρίνα, υπήρξε μεγάλο στήριγμα. Δεν είναι εύκολο να μένεις μόνος με δυο παιδιά. Ουδέποτε δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να θυσιάσω τα παιδιά μου για την επιτυχία».

 

