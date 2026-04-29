Κρήτη: Νέα επιχείρηση διάσωσης 43 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες

Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης, όπου τα ξημερώματα της Τετάρτης (29/04) στήθηκε επιχείρηση διάσωσης, για συνολικά 43 μετανάστες που εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο.

Τα 43 άτομα μέσα στη λέμβο και πιο συγκεκριμένα 30 ν.μ νότια των Καλών Λιμένων, εντόπισε drone της Frontex.

Στήθηκε επιχείρηση διάσωσης και τους αλλοδαπούς περισυνέλλεξε και μετέφερε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, σκάφος της Frontex και παραπλέον φορτηγό πλοίο σημαίας Λιβερίας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, τα 43 άτομα αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής, στο Ηράκλειο.