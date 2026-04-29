Γεωργιάδης: Δύο νέες προκηρύξεις για παιδίατρο στο νοσοκομείο Ζακύνθου

Δύο νέες προκηρύξεις για παιδιάτρους για το νοσοκομείο Ζακύνθου συμπεριλήφθησαν στη μεγάλη προκήρυξη, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο «X» ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «θα προσλάβουμε παιδίατρο για το νοσοκομείο Ζακύνθου με οποιαδήποτε μορφή εργασίας επιθυμεί, έχουμε εξασφαλίσει τις σχετικές πιστώσεις».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τονίζει αναλυτικά:

«Μετά τα τραγικά γεγονότα με την παιδίατρο στην Ζάκυνθο και την ΕΔΕ που διατάξατε μείναμε εκεί με μία παιδίατρο. Δυστυχώς αυτή παρουσίασε πρόβλημα υγείας. Σήμερα θα μετακινούσαμε δύο ιατρούς από το Ρίο και την Ακράτα αλλά μόλις πριν λίγο ο ένας παιδίατρος που θα μετακινούσαμε, μας ενημέρωσε ότι τραυματίστηκε χθες στο γυμναστήριο… Στη μεγάλη προκήρυξή μας συμπεριέλαβα δύο νέες προκηρύξεις Παιδιάτρων για το Νοσοκομείο Ζακύνθου. Το ανεβάζω και εδώ για να γίνει γνωστό ότι θα προσλάβουμε Παιδίατρο για το Νοσοκομείο Ζακύνθου με οποιαδήποτε μορφή εργασίας το επιθυμεί έχουμε εξασφαλίσει τις σχετικές πιστώσεις».

Σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο υπήρξε καταγγελία από τη μητέρα του βρέφους που νοσηλεύτηκε με μηνιγγίτδα σε ΜΕΘ στο νοσοκομείο του Ρίου, ότι η παιδίατρος στο νοσοκομείο της Ζακύνθου, όπου πήγαν αρχικά για το παιδί δεν ήταν στη θέση της, ως όφειλε λόγω εφημερίας και έδινε οδηγίες… από το τηλέφωνο. Τότε ο υπουργός Υγείας είχε γνωστοποιήσει ότι διατάχθηκε ΕΔΕ και είχε ζητήσει και προσωπικά συγγνώμη από τους γονείς του παιδιού.