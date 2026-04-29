Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και η παραλιακή – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται για ακόμη ένα πρωινό στην Αττική, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε όλους τους κεντρικούς άξονες.

Δύσκολη είναι η κατάσταση στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα, κυρίως από το ύψος του Αιγάλεω έως και την Νέα Ιωνία.

Στην λεωφόρο Κηφισίας, οι οδηγοί είναι κολλημένοι στο ύψος του Ψυχικού, και στα δύο ρεύματα, ενώ μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στο ύψος του Χαλανδρίου. Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Προβλήματα παρατηρούνται και στο κέντρο της Αθήνας, και κυρίως στη Βασ. Κωνσταντίνου και Βασ. Σοφίας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

