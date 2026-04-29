CNN: Νέο κατηγορητήριο κατά του Τζέιμς Κόμεϊ για «απειλή» κατά του Τραμπ – Στο επίκεντρο ανάρτηση με κοχύλια

Ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, κατηγορήθηκε εκ νέου από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, με αφορμή μια ανάρτηση στα social media που, σύμφωνα με τις αρχές, συνιστούσε απειλή κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η υπόθεση με τα «86 47»

Το κατηγορητήριο βασίζεται σε φωτογραφία που ανήρτησε ο Κόμεϊ τον Μάιο, στην οποία κοχύλια σχημάτιζαν τους αριθμούς «86 47».

Στη διαδικτυακή αργκό, το «86» μπορεί να σημαίνει «ξεφορτώνομαι» ή «απομακρύνω», ενώ το «47» παραπέμπει στον Τραμπ ως 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ρεπουμπλικανοί και αξιωματούχοι της κυβέρνησης θεώρησαν την ανάρτηση έμμεση απειλή, ενώ ο ίδιος ο Κόμεϊ υποστήριξε ότι «δεν γνώριζε πως κάποιοι συνδέουν αυτούς τους αριθμούς με τη βία».

Οι κατηγορίες και η έρευνα

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Κόμεϊ κατηγορείται για απειλή κατά του προέδρου και για διαβίβαση απειλής μέσω διακρατικών επικοινωνιών.

Το κατηγορητήριο εγκρίθηκε από σώμα ενόρκων στην Ανατολική Περιφέρεια της Βόρειας Καρολίνας, όπου φέρεται να τραβήχτηκε η φωτογραφία.

Καταγράφεται επίσης ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα άμεση σύλληψη, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να παρουσιαστεί αυτοβούλως στις αρχές.

Ανάκριση από τη Μυστική Υπηρεσία

Μετά την ανάρτηση, η τότε υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ ανακοίνωσε ότι ο Κόμεϊ θα ελεγχθεί από τη Μυστική Υπηρεσία για πιθανή «έκκληση σε δολοφονία».

Ο πρώην επικεφαλής του FBI υποβλήθηκε σε πολύωρη ανάκριση στην Ουάσινγκτον, μια ασυνήθιστη διαδικασία για υπόθεση που δεν περιλαμβάνει σαφή απειλή.

Ο ίδιος φέρεται να εξήγησε ότι εντόπισε τα κοχύλια σε παραλία της Βόρειας Καρολίνας και απλώς τα φωτογράφισε.

Η απάντηση Κόμεϊ

Ο Κόμεϊ αντέδρασε μέσω βίντεο, δηλώνοντας:

«Είμαι ακόμα αθώος. Δεν φοβάμαι. Και εξακολουθώ να πιστεύω στην ανεξάρτητη ομοσπονδιακή δικαιοσύνη, οπότε πάμε».

Παράλληλα, εξήγησε ότι διέγραψε την ανάρτηση την ίδια ημέρα:

«Υπέθεσα ότι τα κοχύλια εξέφραζαν ένα πολιτικό μήνυμα, αλλά δεν είχα αντιληφθεί ότι κάποιοι τα συνδέουν με τη βία. Είμαι αντίθετος σε κάθε μορφή βίας, γι’ αυτό και την κατέβασα».

Δεύτερη δίωξη και πολιτικό πλαίσιο

Πρόκειται για τη δεύτερη προσπάθεια δίωξης του Κόμεϊ από το υπουργείο Δικαιοσύνης επί προεδρίας Τραμπ.

Η πρώτη υπόθεση, που αφορούσε κατηγορίες ότι είχε πει ψέματα στο Κογκρέσο για διαρροές στον Τύπο, κατέρρευσε στα τέλη του 2025, όταν ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε ότι ο εισαγγελέας είχε διοριστεί αντικανονικά χωρίς έγκριση της Γερουσίας.

Η νέα δίωξη εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Τραμπ για έρευνες κατά πολιτικών του αντιπάλων, καθώς θεωρεί τον Κόμεϊ κεντρικό πρόσωπο στην «εργαλειοποίηση» της Δικαιοσύνης εναντίον του.

Νομικές αμφιβολίες για την υπόθεση

Νομικοί και πρώην εισαγγελείς εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί για την επιτυχία της υπόθεσης.

Ο ειδικός στο Συνταγματικό Δίκαιο Γιουτζίν Βόλοχ δήλωσε:

«Αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Δεν πρόκειται για τιμωρήσιμη απειλή».

Η καθηγήτρια Νομικής Μέρι Αν Φρανκς χαρακτήρισε την ανάρτηση «στην καλύτερη περίπτωση εξαιρετικά αμφίσημη», ενώ ο πρώην εισαγγελέας Μάικλ Μουρ σημείωσε:

«Δεν είναι σαν να λέει ‘θα τον σκοτώσω’».

Υψηλό νομικό όριο για καταδίκη

Για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα, οι εισαγγελείς πρέπει να αποδείξουν ότι ο Κόμεϊ εν γνώσει του εξέφρασε απειλή κατά της ζωής του προέδρου και ότι αντιλαμβανόταν πως το μήνυμα θα μπορούσε να προκαλέσει φόβο.

Παράλληλα, το δικαστήριο μπορεί να εξετάσει το ζήτημα ως προς την Πρώτη Τροπολογία περί ελευθερίας του λόγου, πριν καν φτάσει σε ενόρκους.

Παράλληλη υπόθεση με την κόρη του

Την ίδια ημέρα, δικαστής επέτρεψε να προχωρήσει αγωγή της κόρης του Κόμεϊ, Μορίν Κόμεϊ, κατά του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η ίδια, πρώην εισαγγελέας της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, υποστηρίζει ότι απολύθηκε ως αντίποινα λόγω της συγγένειάς της με τον πατέρα της.

Ζητά αποζημίωση, αναδρομικά και κάλυψη δικαστικών εξόδων.

Ο ρόλος της Μορίν Κόμεϊ σε μεγάλες υποθέσεις

Η Μορίν Κόμεϊ είχε συμμετάσχει σε σημαντικές διώξεις, μεταξύ άλλων:

την υπόθεση του μουσικού παραγωγού Σον «Diddy» Κομπς,

την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν και της Γκισλέιν Μάξγουελ,

και την υπόθεση του γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Σύμφωνα με την αγωγή της, απολύθηκε στις 16 Ιουλίου, δύο εβδομάδες μετά την καταδίκη του Κομπς, με email που επικαλούνταν το Άρθρο ΙΙ του αμερικανικού Συντάγματος.

Κλιμάκωση ενεργειών από το υπουργείο Δικαιοσύνης

Η δίωξη Κόμεϊ εντάσσεται σε μια σειρά ενεργειών της ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης υπό τον Τοντ Μπλανς, πρώην προσωπικό δικηγόρο του Τραμπ.

Το υπουργείο έχει ήδη προχωρήσει σε απομακρύνσεις εισαγγελέων, νέες έρευνες και κλητεύσεις, μεταξύ άλλων και κατά της εισαγγελέως της κομητείας Φούλτον, Φάνι Γουίλις.

Μια υπόθεση με ευρύτερες προεκτάσεις

Η νέα δίωξη κατά του Κόμεϊ ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για τα όρια της ελευθερίας του λόγου, τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και την πολιτική αντιπαράθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το αν η υπόθεση θα οδηγηθεί σε δίκη ή θα καταρρεύσει σε προδικαστικό στάδιο παραμένει ανοιχτό, με πολλούς νομικούς να εκτιμούν ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση για την εισαγγελία.