«Ήθελα να ταρακουνήσω το σύστημα»: Τα πρώτα λόγια του 89χρονου για τους πυροβολισμούς σε ΕΦΚΑ και Εφετείο – Τι υποστηρίζει για τη σύνταξη στην Ελλάδα

«Η πράξη μου, ήταν πράξη διαμαρτυρίας και απελπισίας». Αυτό φέρεται να υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ο 89χρονος που σκόρπισε τον πανικό επί έξι ώρες χθες (28/04), στο κέντρο της Αθήνας, όπου προχώρησε σε διπλή ένοπλη επίθεση στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών στην οδό Λουκάρεως, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Ο 89χρονος, που πέρασε το βράδυ του στη ΓΑΔΑ, απολογήθηκε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Αθηνών που έχουν αναλάβει και την προανάκριση και, εμμένει στο προσωπικό του πρόβλημα με τα ένσημα. Ο ίδιος λαμβάνει δύο συντάξεις από ΗΠΑ και Γερμανία που έχει εργαστεί στο παρελθόν και ήθελε να του αναγνωριστεί και στην Ελλάδα σύνταξη.

Όπως φέρεται πως υποστήριξε στον δικηγόρο κ. Βασίλη Νουλέζα, που ανέλαβε την υπεράσπισή του, δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, ενώ δεν επιθυμούσε να τραυματίσει αθώους ανθρώπους. «Το μόνο που ήθελα, ήταν να ταρακουνήσω και να φοβίσω το σύστημα, που φέρεται άδικα στους πολίτες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δύο ένοπλες επιθέσεις

Ο πρώτος συναγερμός σήμανε στις 10:30 το πρωί της Τρίτης, στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό. Μετέβη από το σπίτι του με ταξί στο σημείο, το οποίο είχε κλείσει ένα 24ωρο νωρίτερα με τηλεφώνημα από μίνι μάρκετ στα Άνω Πατήσια, κρύβοντας μία καραμπίνα κάτω από την καμπαρντίνα που φορούσε. Εισέβαλε στο κτίριο και ανέβηκε στον τέταρτο όροφο, όπου πυροβόλησε, με αποτέλεσμα τα σκάγια να χτυπήσουν στα πόδια έναν υπάλληλο.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο έκαναν τουρνικέ στον τραυματία, προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία, και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στον «Ερυθρό Σταυρό».

Περίπου μία ώρα αργότερα, ο ηλικιωμένος μετέβη στο Δικαστικό Μέγαρο στην οδό Λουκάρεως. Εκεί, χωρίς να τον σταματήσει απολύτως κανένας, εισέβαλε στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου, μπήκε σε γραφείο και πυροβόλησε και πάλι χαμηλά, με αποτέλεσμα τα σκάγια να τραυματίσουν τρεις γυναίκες, και πάλι στα πόδια, ενώ ακόμη μία δικαστική υπάλληλος διακομίστηκε μαζί τους στο νοσοκομείο, λόγω ισχυρού σοκ.

«Στον ΕΦΚΑ, αλλά και στο χώρο του Πρωτοδικείου Αθηνών, είχα πάει και τον είχα ελέγξει, όπως και την είσοδο και την έξοδο, και παρατήρησα ότι στον ΕΦΚΑ γύρω στις 10:00 που ανέβηκα στον τέταρτο όροφο, ο υπάλληλος security συνομιλούσε με δύο γυναίκες και δεν με ήλεγξε κανείς».

Σχετικά με την καραμπίνα που χρησιμοποίησε κατά την δράση του, ο ίδιος υποστηρίζει πως την αγόρασε το καλοκαίρι και την μετέτρεψε σε κοντόκανη, ενώ είχε μαζί του περίστροφο. «Εάν είχε παρέμβει κάποιος αστυνομικός, θα πέταγα το όπλο και θα παραδινόμουν, διότι τα παιδιά της ΕΛ.ΑΣ. είναι τίμια και παλεύουν. Έχω απόλυτο σεβασμό στην αστυνομία».

«Πράξη απελπισίας»

Ο 89χρονος δράστης, σύμφωνα με τον κ. Νουλέζα, επισημαίνει πως εργάστηκε ως μηχανουργός επί 40 χρόνια στο Σικάγο, και η χώρα του απένειμε σύνταξη 2.614 δολάρια που λαμβάνει κάθε μήνα.

«Επιπλέον, εργάστηκα 8 χρόνια στη Γερμανία και λαμβάνω σύνταξη 150 ευρώ. Το ΙΚΑ στην Ελλάδα, με 472 ένσημα, πλαστογράφησε την υπογραφή μου στο βιβλιάριο υγείας και ενσήμων, και απήντησε στον αντίστοιχο γερμανικό φορέα ότι δήθεν έχω μόνο 37 ένσημα και ότι δεν δικαιούμαι συντάξεις. Αυτή η κατάφορη αδικία με εξόργισε και με απογοήτευσε. Μάλιστα, θυμάμαι την χαρακτηριστική φράση ενός υπαλλήλου του ΕΦΚΑ, που μου είπε “ήρθες εσύ ο γενίτσαρος από την Αμερική, να πάρεις σύνταξη στην Ελλάδα;”».

Αυτά τα λόγια φαίνεται πως ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον 89χρονο, καθώς όπως λέει, ήταν προσβλητικά προς το πρόσωπό του. «21 ολόκληρα χρόνια με αδίκησαν, μου φέρθηκαν κυριολεκτικά σαν σκυλί, που λύσσαξε και ήθελε να τους δαγκώσει».

Υποστηρίζει πως το αδιανόητο περιστατικό με τους πυροβολισμούς και τους τραυματισμένους εργαζόμενους, ήταν μία πράξη απελπισίας, ενώ επισημαίνει πως δεν μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο. «Πυροβόλησα στο δάπεδο και άφησα την καραμπίνα, όπως και ένα σημείωμα που είχα δώσει νωρίτερα σε 4 εφημερίδες, ώστε να δημοσιοποιήσουν το πρόβλημά μου, και να μην επαναληφθεί σε άλλους».

Όπως λέει, προτιμά να πάει στη φυλακή, παρά στο γηροκομείο, «και να πεθάνω έπειτα από λίγες εβδομάδες. Θα τους διηγούμαι εκεί ιστορίες από το Σικάγο», ενώ τονίζει πως είναι απόλυτα υγιής πνευματικά και ψυχικά.

Με ταξί στην Πάτρα και από εκεί Στρασβούργο

«Όταν το 2019 είχα αγοράσει μία καραμπίνα και τους έγραψα στην εισαγγελία Αθηνών ότι θα τους πυροβολήσω ως διαμαρτυρία, με έκλεισαν για ένα μήνα στο Δαφνί και αυτό με εξαγρίωσε αλλά μου έδωσε περισσότερη δύναμη να αντιδράσω. Είμαι πλέον 90 χρονών δυσκολεύομαι να περπατήσω συντηρούμε μόνος και αυτό εξυπηρετούμε και δεν έχω κανένα άλλο όνειρο για τη ζωή μου».

Σημειώνεται πως ο 89χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης, σε διαφορετική πόλη, και συγκεκριμένα στην Πάτρα. Ο ίδιος αναφέρει πως μετακινήθηκε με ταξί από την Αθήνα, πληρώνοντας 250 ευρώ, ενώ είχε εκδώσει ήδη εισιτήριο ώστε να ταξιδέψει στο Στρασβούργο.

«Και εκεί με είχαν πετάξει έξω όταν είχα καταθέσει το φάκελο και συμπλήρωσα το έντυπο ώστε να εκδικαστεί υπόθεση μου κατά του ελληνικού κράτους και ήθελα να φτάσω και εκεί να διαμαρτυρηθώ ανάλογα. Δεν ήθελα να προξενήσω κακό σε κανέναν άνθρωπο ούτε στόχευσα με το όπλο, ήθελα απλά να τους φοβίσω να τους ταρακουνήσω διότι για τόσα ολόκληρα χρόνια με κοροϊδεύανε με χλεύαζαν και με υποτιμούσαν ως άτομο».