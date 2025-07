Τραμπ: Υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που βάζει τέλος στην «woke τεχνητή νοημοσύνη»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Τετάρτη τρία προεδρικά διατάγματα με στόχο να καταστήσει τις ΗΠΑ «παγκόσμια υπερδύναμη στις εξαγωγές τεχνητής νοημοσύνης», συμπεριλαμβανομένου ενός διατάγματος που στρέφεται κατά των «woke» μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, όπως τα χαρακτήρισε ο Λευκός Οίκος.

Κατά την ομιλία του σε σύνοδο κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ καταφέρθηκε κατά της «woke μαρξιστικής παραφροσύνης στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης», πριν υπογράψει τα διατάγματα επί σκηνής στο Mellon Auditorium.

«Βάζουμε τέλος, μια και καλή, στο woke. Είναι εντάξει αυτό;», δήλωσε, αποσπώντας έντονο χειροκρότημα από το κοινό που αποτελούνταν από ηγετικά στελέχη του κλάδου.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι ο προκάτοχός του, Τζο Μπάιντεν, είχε «καθιερώσει την τοξική ιδεολογία της διαφορετικότητας, ισότητας και ένταξης (DEI) ως καθοδηγητική αρχή για την ανάπτυξη της αμερικανικής τεχνητής νοημοσύνης».

«Οπότε, το καταλάβατε αμέσως πως αυτό ήταν το τέλος της ανάπτυξής σας», πρόσθεσε, προκαλώντας γέλια.

