Συναγερμός στη Ρωσία: Αγνοείται αεροσκάφος με περίπου 50 επιβαίνοντες

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ρωσικά πρακτορεία Interfax και SHOT, αγνοείται αεροσκάφος τύπου An-24 με περίπου 50 επιβαίνοντες στην Ανατολική Ρωσία.

Ο πύργος ελέγχου έχασε την επαφή με το επιβατικό αεροπλάνο την Πέμπτη, ενώ αυτό κατευθυνόταν προς την πόλη Τίντα, στην περιφέρεια Αμούρ, στα σύνορα με την Κίνα.

#BREAKING 🇷🇺Air traffic controllers lost contact on Thursday with an An-24 passenger plane carrying around 50 people in Russia’s far east, according to Interfax and SHOT.

SHOT reported that the plane, operated by Angara Airlines, was en route to Tynda in the Amur region near the… pic.twitter.com/qbDLsc1CFJ

