Μουντιάλ 2026, Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι 2-2: Μετά την Ισπανία την… πάτησε και η «Σελέστε» – Δείτε τα γκολ

Το Πράσινο Ακρωτήρι αναδείχθηκε ισόπαλο 2-2 με την Ουρουγουάη, στη 2η αγωνιστική του Group H στο Μουντιάλ 2026, και πήρε τον δεύτερο βαθμό του στη διοργάνωση, μετά την ισοπαλία με την Ισπανία. Η Ουρουγουάη δεν κατάφερε να φτάσει ούτε αυτή τη φορά στην πρώτη της νίκη στο τουρνουά, παρά το γεγονός ότι ανέτρεψε προσωρινά το σκορ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το Πράσινο Ακρωτήρι άνοιξε το σκορ με τον Κέβιν Πίνα, η «Σελέστε» απάντησε με δύο γκολ πριν από την ανάπαυλα, όμως ο Έλιο Βαρέλα διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στο δεύτερο μέρος.

Το ιστορικό γκολ του Πίνα και η ανατροπή της Ουρουγουάης

Η Ουρουγουάη είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο ξεκίνημα του αγώνα και κράτησε περισσότερη ώρα την μπάλα, ενώ το Πράσινο Ακρωτήρι αμύνθηκε χαμηλά, με στόχο να περιορίσει τους χώρους μπροστά από την εστία του Βοζίνια.

Η πρώτη αξιόλογη στιγμή για τη «Σελέστε» ήρθε στο 15ο λεπτό. Ο Βαλβέρδε πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, όμως το αριστερό σουτ που επιχείρησε πέρασε άουτ.

Το Πράσινο Ακρωτήρι αξιοποίησε την πρώτη του σημαντική ευκαιρία και άνοιξε το σκορ με τον Κέβιν Πίνα. Ο μέσος της αφρικανικής ομάδας εκτέλεσε απευθείας φάουλ από περίπου 30 μέτρα και πέτυχε ένα ιστορικό γκολ, καθώς ήταν το πρώτο της χώρας του σε τελική φάση Μουντιάλ.

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Η Ουρουγουάη προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά δυσκολεύτηκε για μεγάλο διάστημα να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες. Η ομάδα απείλησε κυρίως με μακρινά σουτ του Βαλβέρδε, χωρίς να βρει άμεσα την ισοφάριση.

Η πίεση της «Σελέστε» απέδωσε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο 44ο λεπτό, ο Μάξι Αραούχο ισοφάρισε με κοντινή κεφαλιά σε κενή εστία, μετά το δοκάρι του Μπετανκούρ.

Στις καθυστερήσεις και συγκεκριμένα στο 45+6’, ο Μάξι Αραούχο έγινε δημιουργός, καθώς με κεφαλιά-πάσα μέσα από την περιοχή βρήκε τον Κανόμπιο, ο οποίος σκόραρε με πλασέ και έδωσε προβάδισμα στην Ουρουγουάη.

Η απάντηση του Πράσινου Ακρωτηρίου

Στο δεύτερο ημίχρονο, το Πράσινο Ακρωτήρι ανέβασε σταδιακά τις γραμμές του και βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 61ο λεπτό. Ο Ματίας Ολιβέρα έκανε λανθασμένο γύρισμα προς τα πίσω, ο νεοεισελθών Έλιο Βαρέλα πρόλαβε την έξοδο του Μουσλέρα και σκόραρε από μακρινή απόσταση σε κενή εστία.

Η Ουρουγουάη πίεσε μέχρι το τέλος για το τρίτο γκολ, όμως το Πράσινο Ακρωτήρι κράτησε το 2-2 και πήρε ακόμη έναν σημαντικό βαθμό στον όμιλο. Ο Φακούντο Πελίστρι του Παναθηναϊκού έμεινε στον πάγκο.

Στην τελευταία αγωνιστική, η Ουρουγουάη αντιμετωπίζει την Ισπανία, ενώ το Πράσινο Ακρωτήρι παίζει με τη Σαουδική Αραβία, σε δύο αναμετρήσεις που θα κρίνουν την τελική εικόνα του Group H.