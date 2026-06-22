Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Όταν έγινε viral με τον Κώστα Σλούκα σε τάιμ άουτ της Φενέρμπαχτσε

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη viral στιγμή του τάιμ άουτ με τον Κώστα Σλούκα στη Φενέρμπαχτσε το 2018. Σε εκείνο τον αγώνα της EuroLeague στο Τελ Αβίβ, ο Σέρβος προπονητής απευθύνθηκε σε έντονο ύφος στον Σλούκα, οδηγώντας τελικά τη Φενέρμπαχτσε στη νίκη με πρωταγωνιστή τον Έλληνα γκαρντ.

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Αθλητισμός

Παναθηναϊκός, Ζέλικο Ομπράντοβιτς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό φέρνει ξανά στο προσκήνιο στιγμές από την πορεία του στην EuroLeague, όπως το γνωστό τάιμ άουτ της Φενέρμπαχτσε με τον Κώστα Σλούκα.
  • Η συγκεκριμένη φάση σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2018 στο Τελ Αβίβ, όταν ο Ομπράντοβιτς στράφηκε σε έντονο ύφος στον Σλούκα, λέγοντας: «Τι θέλεις, Κώστα; Τώρα με ρωτάς τι να παίξεις, ε; Όλη σου τη ζωή θα περιμένεις τις οδηγίες μου!».
  • Η αντίδραση του Σέρβου τεχνικού αφύπνισε τους παίκτες του, με τη Φενέρμπαχτσε να φτάνει στη νίκη με 74-70 και τον Κώστα Σλούκα να πρωταγωνιστεί με 18 πόντους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό φέρνει ξανά στο προσκήνιο στιγμές που έχουν συνδεθεί με την πορεία του στην EuroLeague. Μία από αυτές είναι το γνωστό τάιμ άουτ της Φενέρμπαχτσε στο Τελ Αβίβ το 2018, όταν ο Σέρβος προπονητής απευθύνθηκε σε έντονο ύφος στον Κώστα Σλούκα.

Ο Ομπράντοβιτς έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές επιτυχίες του Παναθηναϊκού στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η νέα συνύπαρξή του με τον Κώστα Σλούκα επαναφέρει στη μνήμη και ορισμένες χαρακτηριστικές στιγμές από την κοινή τους πορεία στη Φενέρμπαχτσε.

Το τάιμ άουτ στο Τελ Αβίβ

Η συγκεκριμένη φάση σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2018, στην 9η αγωνιστική της EuroLeague. Η Φενέρμπαχτσε αντιμετώπιζε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου να ελέγχει τον αγώνα στο πρώτο ημίχρονο.

Η εικόνα του παιχνιδιού προκάλεσε εκνευρισμό στον πάγκο της τουρκικής ομάδας. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κάλεσε τάιμ άουτ και στράφηκε προς τον Κώστα Σλούκα, λέγοντας:

«Τι θέλεις, Κώστα; Τώρα με ρωτάς τι να παίξεις, ε; Όλη σου τη ζωή θα περιμένεις τις οδηγίες μου! Όλη σου τη ζωή, όλοι σας! Όχι μόνο όταν έχετε πρόβλημα, ΟΚ;».

Η αντίδραση του Σέρβου τεχνικού είχε στόχο να αφυπνίσει τους παίκτες του. Η Φενέρμπαχτσε άλλαξε την εικόνα της στο δεύτερο μέρος και έφτασε στη νίκη με 74-70 στο Ισραήλ.

Ο Κώστας Σλούκας είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναμέτρηση, καθώς σημείωσε 18 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του.

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