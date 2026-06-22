Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Όταν έγινε viral με τον Κώστα Σλούκα σε τάιμ άουτ της Φενέρμπαχτσε

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Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό φέρνει ξανά στο προσκήνιο στιγμές που έχουν συνδεθεί με την πορεία του στην EuroLeague. Μία από αυτές είναι το γνωστό τάιμ άουτ της Φενέρμπαχτσε στο Τελ Αβίβ το 2018, όταν ο Σέρβος προπονητής απευθύνθηκε σε έντονο ύφος στον Κώστα Σλούκα.

Ο Ομπράντοβιτς έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές επιτυχίες του Παναθηναϊκού στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η νέα συνύπαρξή του με τον Κώστα Σλούκα επαναφέρει στη μνήμη και ορισμένες χαρακτηριστικές στιγμές από την κοινή τους πορεία στη Φενέρμπαχτσε.

Το τάιμ άουτ στο Τελ Αβίβ

Η συγκεκριμένη φάση σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2018, στην 9η αγωνιστική της EuroLeague. Η Φενέρμπαχτσε αντιμετώπιζε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου να ελέγχει τον αγώνα στο πρώτο ημίχρονο.

Η εικόνα του παιχνιδιού προκάλεσε εκνευρισμό στον πάγκο της τουρκικής ομάδας. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κάλεσε τάιμ άουτ και στράφηκε προς τον Κώστα Σλούκα, λέγοντας:

«Τι θέλεις, Κώστα; Τώρα με ρωτάς τι να παίξεις, ε; Όλη σου τη ζωή θα περιμένεις τις οδηγίες μου! Όλη σου τη ζωή, όλοι σας! Όχι μόνο όταν έχετε πρόβλημα, ΟΚ;».

Η αντίδραση του Σέρβου τεχνικού είχε στόχο να αφυπνίσει τους παίκτες του. Η Φενέρμπαχτσε άλλαξε την εικόνα της στο δεύτερο μέρος και έφτασε στη νίκη με 74-70 στο Ισραήλ.

Ο Κώστας Σλούκας είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναμέτρηση, καθώς σημείωσε 18 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του.